Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Vormittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 8,11 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 8,11 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 8,11 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 205.287 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,68 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 6,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,86 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent auf 10.275,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 27.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

