Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Freitagvormittag tiefer

Die Lufthansa-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 7,82 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 7,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 128.319 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,25 EUR erreichte der Titel am 28.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,26 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,25 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 48,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 27.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.068,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 5.207,00 EUR eingefahren.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 03.03.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 14.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,527 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

