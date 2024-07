Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Nachmittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 5,78 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 5,78 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 5,71 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.647.026 Lufthansa-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 9,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 59,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2024 (5,57 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 3,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,247 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,69 EUR an.

Am 30.04.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 7,02 Mrd. EUR umsetzen können.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

