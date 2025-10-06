Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag im Minus

Blick auf Lyft-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 21,93 USD ab.

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 21,93 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lyft-Aktie bisher bei 21,90 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 22,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 426.050 Lyft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,50 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2025 erreicht. 7,18 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,67 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 55,92 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Lyft seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 06.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 1,59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 1,00 USD je Aktie aus.

