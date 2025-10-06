Lyft Aktie News: Lyft am Abend in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lyft zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 22,18 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 22,18 USD zu. Der Kurs der Lyft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,48 USD zu. Mit einem Wert von 22,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.327.669 Lyft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 23,50 USD. Gewinne von 5,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 06.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Lyft 1,59 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 1,00 USD im Jahr 2025 aus.

