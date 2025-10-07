Lyft Aktie News: Lyft verzeichnet am Dienstagabend Verluste

Blick auf Lyft-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,8 Prozent auf 20,91 USD ab.

Die Lyft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 3,8 Prozent auf 20,91 USD nach. Der Kurs der Lyft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,62 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,74 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 2.064.759 Stück.

Bei einem Wert von 23,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,67 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 53,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa