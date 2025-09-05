DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.420 ±0,0%Nas21.782 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Profil
Notierung im Fokus

Lyft Aktie News: Lyft haussiert am Montagabend

08.09.25 20:24 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Lyft. Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,3 Prozent auf 17,71 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
14,76 EUR 0,29 EUR 2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 6,3 Prozent auf 17,71 USD. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 17,71 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 16,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.993.145 Lyft-Aktien.

Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,68 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,67 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Lyft seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 06.08.2025. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 1,13 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa

In eigener Sache

Übrigens: Lyft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lyft

DatumMeistgelesen
