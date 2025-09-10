Lyft Aktie News: Lyft verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 18,86 USD.

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 18,86 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Lyft-Aktie bis auf 18,73 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 19,04 USD. Bisher wurden heute 432.846 Lyft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 19,35 USD. Gewinne von 2,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 48,75 Prozent sinken.

Nachdem Lyft seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 06.08.2025 vor. Lyft hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,59 Mrd. USD – ein Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2025 1,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

