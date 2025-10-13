DAX24.345 +0,4%Est505.556 +0,5%MSCI World4.283 +1,1%Top 10 Crypto15,77 +2,9%Nas22.635 +1,9%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,53 +2,3%Gold4.100 +2,0%
So entwickelt sich Lyft

Lyft Aktie News: Lyft am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

13.10.25 16:08 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Lyft gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 19,34 USD nach oben.

Das Papier von Lyft legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 19,34 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Lyft-Aktie bei 19,63 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,57 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 334.880 Lyft-Aktien.

Am 18.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lyft-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 1,59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 05.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,00 USD je Lyft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

