Lyft Aktie News: Lyft am Montagabend mit Kursplus
Die Aktie von Lyft zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 19,73 USD nach oben.
Die Lyft-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 19,73 USD. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 19,74 USD zu. Mit einem Wert von 19,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.196.447 Lyft-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 23,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 19,14 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,00 Prozent.
Im Jahr 2024 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Am 06.08.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu Lyft
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
