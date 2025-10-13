DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.110 +2,3%
Fokus auf Aktienkurs

Lyft Aktie News: Lyft am Montagabend mit Kursplus

13.10.25 20:23 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft am Montagabend mit Kursplus

Die Aktie von Lyft zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 19,73 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
16,47 EUR -0,43 EUR -2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lyft-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 19,73 USD. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 19,74 USD zu. Mit einem Wert von 19,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.196.447 Lyft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 23,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 19,14 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,00 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.08.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: Lyft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

