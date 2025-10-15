Lyft Aktie News: Lyft büßt am Abend ein

Lyft im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 19,87 USD abwärts.

Das Papier von Lyft befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,3 Prozent auf 19,87 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Lyft-Aktie ging bis auf 19,81 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 20,41 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.350.603 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 23,50 USD. Mit einem Zuwachs von 18,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,67 USD ab. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 105,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lyft-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lyft hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,59 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,44 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 1,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor