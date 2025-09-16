Lyft Aktie News: Lyft steigt am Abend stark

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lyft. Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere zuletzt 13,5 Prozent.

Um 20:08 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 13,5 Prozent auf 22,91 USD zu. In der Spitze gewann die Lyft-Aktie bis auf 23,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,35 USD. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.395.485 Stück gehandelt.

Bei 23,50 USD markierte der Titel am 17.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 2,58 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,67 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lyft-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.08.2025 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 1,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

