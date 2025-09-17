DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.153 +0,3%Nas22.470 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1785 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.646 -0,4%
Kursentwicklung im Fokus

Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

18.09.25 20:25 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 22,27 USD ab.

Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,5 Prozent auf 22,27 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Lyft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,07 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.700.798 Lyft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2025 auf bis zu 23,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 5,52 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 130,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,59 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,44 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 1,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

