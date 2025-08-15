Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 15,88 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 15,88 USD. Zwischenzeitlich weitete die Lyft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,87 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,05 USD. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 398.385 Stück gehandelt.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,07 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 16,73 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 1,12 USD im Jahr 2025 aus.

