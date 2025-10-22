Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 20,44 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 20,44 USD ab. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 20,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,52 USD. Bisher wurden via NASDAQ 294.804 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,97 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 52,72 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Lyft veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 1,59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Lyft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lyft-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2025 1,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie
Erste Schätzungen: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Übrigens: Lyft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lyft
Analysen zu Lyft
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|04.06.2019
|Lyft Buy
|BTIG Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|04.06.2019
|Lyft Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.04.2019
|Lyft Sell
|Seaport Global Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lyft nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen