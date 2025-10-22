DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.748 -0,9%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,65 +1,6%Gold4.034 -2,2%
DAX letztlich tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Berichtssaison im Blick: DAX schließt im Mittwochhandel tiefer - Bilanzsaison kommt ins Rollen
Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit roten Vorzeichen

22.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 20,44 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
17,35 EUR 0,20 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 20,44 USD ab. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 20,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,52 USD. Bisher wurden via NASDAQ 294.804 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,97 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 52,72 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Lyft veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 1,59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lyft-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2025 1,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Lyft

Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

