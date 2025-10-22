DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,55 -6,1%Nas22.662 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.078 -1,1%
So entwickelt sich Lyft

Lyft Aktie News: Lyft am Abend mit Abschlägen

22.10.25 20:23 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 19,94 USD.

Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 3,4 Prozent auf 19,94 USD ab. Die Lyft-Aktie sank bis auf 19,84 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,52 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.182.084 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,50 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,85 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 9,67 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 51,53 Prozent sinken.

Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,59 Mrd. USD gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 1,05 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lyft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
