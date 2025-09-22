Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagabend mit Abschlägen
Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 22,40 USD.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 22,40 USD. Der Kurs der Lyft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,20 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.842.345 Lyft-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 23,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,85 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,59 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,44 Mrd. USD eingefahren.
Die Lyft-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 1,02 USD in den Büchern stehen haben wird.
