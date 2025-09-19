Lyft Aktie News: Lyft am Abend verlustreich

Lyft im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 22,52 USD ab.

Die Lyft-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 22,52 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 22,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,52 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.399.487 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,35 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 57,08 Prozent sinken.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Lyft hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,61 Prozent gesteigert.

Die Lyft-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

