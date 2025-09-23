Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 22,50 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,9 Prozent auf 22,50 USD. Bei 22,87 USD erreichte die Lyft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,59 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 639.824 Lyft-Aktien.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 4,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 57,04 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Lyft veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,61 Prozent gesteigert.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

