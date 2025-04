Lyft Aktie News: Lyft am Montagnachmittag fester

Lyft im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Zuletzt ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 12,37 USD.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 12,37 USD. Kurzfristig markierte die Lyft-Aktie bei 12,42 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,25 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 135.101 Lyft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,07 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 38,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Am 11.02.2025 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach -0,07 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,55 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,22 Mrd. USD eingefahren.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2025 0,957 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Uber-Aktie stärker: VW und Uber vereinbaren Shuttle-Partnerschaft in den USA

Erste Schätzungen: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Innovationsmotor: Diese Aktien könnten laut Cathie Wood von Zöllen profitieren