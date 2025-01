MÄRKTE ASIEN/Abwärts nach Zinshoffnungsdämpfer durch starke US-Jobdaten

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Börsen in Ostasien folgen zum Wochenauftakt der schwachen Vorgabe der Wall Street vom Freitag. Auslöser für die Abwärtstendenz in den USA war ein deutlich höher als erwartet ausgefallener Stellenzuwachs am US-Arbeitsmarkt im Dezember, was den Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen in den USA erneut einen Dämpfer versetzte. Für das nächste Zinstreffen der US-Notenbank wurde ohnehin schon mit keiner Zinssenkung gerechnet, nun wird auch für das Treffen danach im März nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 20 Prozent erwartet.

Während der Handel in Tokio feiertagsbedingt pausiert, geht es in Hongkong mit dem HSI um 1,3 Prozent nach unten, der Schanghai-Composite büßt 0,4 Prozent ein. In Seoul fällt der Kospi um 1 Prozent und in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, ging es um 1,3 Prozent abwärts. Hier gehen die Blicke auch schon bang in Richtung Dienstag, wenn neue Jobdaten aus "Down Under" berichtet werden. Sollten die Zahlen überraschend stark ausfallen, könnte dies ausreichen, um die Spekulation auf eine Zinssenkung im Februar zu zerstreuen, nachdem die Reserve Bank of Australia ohnehin schon mit Zinssenkungen hinterherhinkt wegen der beharrlich hohen Inflation.

Dass sich der Index in Schanghai etwas besser hält, dürfte gut ausgefallenen Außenhandelsdaten zuzuschreiben sein. Im Dezember fielen die Exporte Chinas mit einem Plus von 10,7 Prozent zum Vorjahr klar besser als gedacht aus, und die Importe legten immerhin um 1,0 Prozent zu, wohingegen Ökonomen einen kleinen Rückgang prognostiziert hatten.

Gewinne verzeichnen Aktien aus dem Ölsektor, nachdem die starken US-Arbeitsmarktdaten den Ölpreisen Aufschwung verliehen haben. Aktuell ziehen sie um weitere bis zu 2 Prozent an, womit Öl so teuer ist wie zuletzt im Sommer 2024. In Hongkong verteuern sich CNOOC um 2,1 und PetroChina um 2,0 Prozent. In Sydney ging es für Woodside ähnlich deutlich nach oben.

Insignia Financial verteuerten sich in Sydney um 2,7 Prozent, angetrieben von einem Bieterwettstreit um das Unternehmen durch die Beteiligungsunternehmen ein Bain Capital und CC Capital Partners.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.189,60 -1,3% +0,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag -1,8%

Kospi (Seoul) 2.490,38 -1,0% +3,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.154,37 -0,4% -5,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.807,68 -1,3% -4,9% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.779,51 -0,6% +0,37% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.583,02 -1,2% -2,43% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:20 % YTD

EUR/USD 1,0212 -0,3% 1,0245 1,0291 -1,4%

EUR/JPY 160,89 -0,4% 161,59 162,91 -1,2%

EUR/GBP 0,8413 +0,3% 0,8392 0,8373 +1,7%

GBP/USD 1,2138 -0,6% 1,2208 1,2292 -3,0%

USD/JPY 157,55 -0,1% 157,74 158,33 +0,2%

USD/KRW 1.474,10 +1,3% 1.474,10 1.465,95 -0,1%

USD/CNY 7,1933 +0,0% 7,1933 7,1836 -0,2%

USD/CNH 7,3579 -0,1% 7,3627 7,3513 +2,0%

USD/HKD 7,7856 -0,0% 7,7867 7,7837 +0,2%

AUD/USD 0,6133 -0,2% 0,6147 0,6197 -0,9%

NZD/USD 0,5550 -0,1% 0,5554 0,5591 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 94.500,45 +0,7% 93.859,25 94.287,60 -0,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,96 76,57 +1,8% +1,39 +8,7%

Brent/ICE 81,09 79,76 +1,7% +1,33 +8,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.685,94 2.690,45 -0,2% -4,52 +2,4%

Silber (Spot) 30,23 30,41 -0,6% -0,18 +4,7%

Platin (Spot) 964,98 958,80 +0,6% +6,18 +6,4%

Kupfer-Future 4,29 4,30 -0,3% -0,01 +6,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

