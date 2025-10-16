DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.307 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,9%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.857 +0,8%Euro1,1654 +0,1%Öl62,46 ±-0,0%Gold4.221 +0,3%
Entspannungssignale im Handelsstreit: DAX mit wenig Bewegung erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Merck gut positioniert für nächste Wachstumsphase
MÄRKTE ASIEN/Entspannungssignale im Handelsstreit stützen

16.10.25 06:51 Uhr

DOW JONES--Mit Aufschlägen präsentieren sich die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag im Verlauf. Stützend wirken Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. Danach laufen die Verhandlungen zwischen China und den USA in der Zwischenzeit wieder nach Plan. Daneben stützt die Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank, auch hat Fed-Chairman Jerome Powell ein baldiges Ende der Schrumpfung der Fed-Bilanz in Aussicht gestellt.

In Tokio geht es mit den Kursen 0,8 Prozent nach oben. Größter Gewinner unter den Einzelbörsen ist allerdings Seoul mit Aufschlägen von 1,7 Prozent für den Kospi. Laut Bessent steht eine Einigung mit Südkorea auf ein Handelsabkommen kurz bevor.

Grundsätzlich positiv für das Sentiment ist die auch gut gestartete Berichtssaison für das dritte Quartal. Nach starken Geschäfztszahlen von JP Morgan, Wells Fargo und Goldman Sachs haben nun auch Bank of America und Morgan Stanley überzeugt. Im asiatischen Handel wartet man auf die im weiteren Verlauf anstehenden Geschäftszahlen von Taiwan Semiconductor. In Tokio schießen die Titel von Softbank um mehr als 5 Prozent nach oben.

Der Ölpreis zieht an. Hier stützen Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Der indische Premier Narendra Modi habe ihm zugesagt, sein Land werde zukünftig kein russisches Öl mehr kaufen.

An den Devisenmärkten legt der Yen derweil zu. Medienberichten zufolge soll US-Finanzminister Bessent gesagt haben, der Yen werde sein eigenes Niveau finden, sollte die japanische Notenbank eine "angemessene Geldpolitik" verfolgen.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.065,70 +0,8% +9,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 48.068,37 +0,8% +17,4% 08:30

Kospi (Seoul) 3.721,12 +1,7% +55,1% 08:30

Shanghai-Comp. 3.916,10 +0,1% +15,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.797,81 -0,4% +26,8% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:17 % YTD

EUR/USD 1,1661 0,1 1,1644 1,1638 +12,1%

EUR/JPY 175,93 -0,0 175,95 175,98 +8,2%

EUR/GBP 0,8688 -0,1 0,8693 0,8714 +5,3%

GBP/USD 1,3422 0,2 1,3396 1,3355 +6,4%

USD/JPY 150,87 -0,2 151,10 151,21 -3,5%

USD/KRW 1.419,61 -0,1 1.420,61 1.420,30 -3,2%

USD/CNY 7,1067 -0,0 7,1071 7,1060 -1,3%

USD/CNH 7,1292 -0,0 7,1306 7,1291 -2,7%

USD/HKD 7,7724 -0,0 7,7748 7,7775 +0,1%

AUD/USD 0,6487 -0,4 0,6511 0,6519 +4,8%

NZD/USD 0,5742 0,4 0,5719 0,5730 +2,1%

BTC/USD 111.550,40 0,5 110.953,60 112.676,30 +19,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,27 57,84 +0,7% +0,43 -18,2%

Brent/ICE 62,39 61,91 +0,8% +0,48 -16,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.233,78 4.209,73 +0,6% +24,05 +57,7%

Silber 53,10 53,093 +0,0% +0,01 +78,3%

Platin 1.430,45 1.423,95 +0,5% +6,50 +61,5%

Kupfer 4,98 5,01 -0,8% -0,04 +21,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 00:52 ET (04:52 GMT)

