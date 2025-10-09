MÄRKTE ASIEN/Fest - Softbank stark - HSBC konzentriert noch mehr auf Asien

DOW JONES--An den asiatischen Märkten haben die Aktienkurse am Donnerstag überwiegend deutlich angezogen. Der Nikkei ist zurück auf Rekordkurs, er gewann 1,8 Prozent auf 48.580 Punkte. Auch in Schanghai legten die Kurse mit dem Ende der "golden Week" deutlich zu, der Shanghai-Composite zog um 1,2 Prozent an. In Hongkong zeigte sich der HSI zuletzt etwas leichter, gedrückt vor allem von HSBC, aber auch von Alibaba. In Seoul blieb der Markt weiterhin geschlossen.

In Asien profitierten die Märkte vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, aus dem Signale für weitere Zinssenkungen gelesen wurden. Für Marktstratege Troy Ludtka von SMBC Nikko ist die Kernaussage, dass aus Sicht der Fed "der Arbeitsmarkt sich verschlechtert und die Inflation sich entweder verbessert oder zumindest nicht schlimmer wird."

Gefragt waren wie schon in den USA Technologiewerte. In Japan schossen Softbank um 11,4 Prozent nach oben, der Konzern übernimmt voraussichtlich den Bereich Robotics von der schweizerischen ABB. Aber auch japanische Infrastrukturaktien waren in der Erwartung fiskalpolitischer Stimuli durch die neue Regierung gesucht.

In Hongkong standen vor allem Aktien aus der Healthcare-Branche unter Druck. Marktteilnehmer verwiesen auf einen Bericht des Wall Street Journal. Laut diesem will Microsoft massiv in den Bereich Künstliche Intelligenz für das Gesundheitswesen einsteigen.

Dagegen stiegen Hangseng Bank um 27 Prozent. Die Muttergesellschaft HSBC will die Tochter von der Börse nehmen und dafür einen Aufschlag von 30 Prozent zahlen. HSBC selbst gaben 6,7 Prozent ab, notierten damit aber auch schon wieder über den Tagestiefs. "HSBC stärkt damit das Asiengeschäft, das gegenüber Europa wieder an Bedeutung gewinnt", so ein Marktteilnehmer.

Alibaba gaben um 2 Prozent nach. Die Profitabilität von Alibaba dürfte durch Investitionen in große Sprachmodelle belastet werden, wie die Analysten von Nomura urteilen. Nomura erwartet, dass Alibaba kurzfristig dem Kundenwachstum bei den Sprachmodellen weiterhin Vorrang vor der Monetarisierung einräumen werde. Die Analysten senken ihre EBITA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 um 4,7 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.969,80 +0,2% +9,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 48.580,44 +1,8% +20,2% 08:30

Kospi (Seoul) Feiertag

Shanghai-Comp. 3.930,40 +1,2% +15,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.750,10 -0,3% +34,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:50 % YTD

EUR/USD 1,1619 -0,1 1,1630 1,1629 +12,3%

EUR/JPY 177,80 0,1 177,56 177,25 +9,0%

EUR/GBP 0,8695 0,2 0,8677 0,8669 +4,8%

GBP/USD 1,3362 -0,3 1,3404 1,3415 +7,1%

USD/JPY 153,03 0,2 152,66 152,41 -2,9%

USD/KRW 1.421,54 0,0 1.421,54 1.424,73 -3,7%

USD/CNY 7,1130 -0,1 7,1204 7,1193 -1,2%

USD/CNH 7,1345 -0,2 7,1492 7,1468 -2,5%

USD/HKD 7,7809 -0,0 7,7820 7,7837 +0,2%

AUD/USD 0,6578 -0,1 0,6585 0,6568 +6,4%

NZD/USD 0,5769 -0,3 0,5784 0,5757 +3,3%

BTC/USD 122.049,00 -1,0 123.317,00 121.439,25 +29,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,09 62,02 +0,1% +0,07 -13,4%

Brent/ICE 66,34 66,25 +0,1% +0,09 -11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.029,75 4.041,43 -0,3% -11,68 +54,0%

Silber 49,04 48,8845 +0,3% +0,15 +69,3%

Platin 1.430,32 1.433,13 -0,2% -2,81 +59,3%

Kupfer 5,15 5,09 +1,0% +0,05 +25,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

