MÄRKTE ASIEN/Fester - Softbank zweistellig im Plus
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--An den asiatischen Märkten ziehen die Aktienkurse am Donnerstag überwiegend deutlich an. Der Nikkei ist zurück auf Rekordkurs, er gewinnt 1,5 Prozent auf 48.436 Punkte. Auch in Schanghai legen die Kurse mit dem Ende der "golden Week" deutlich zu, der Shanghai-Composite gewinnt 1,2 Prozent. In Hongkong zeigt sich der Hangseng wenig verändert. Da er damit das Tagestief deutlich hinter sich gelassen hat, scheint der jüngste Rücksetzer beendet. In Seoul bleibt der Markt weiterhin geschlossen.
Auch in Asien profitieren die Märkte vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, aus dem Signale für weitere Zinssenkungen gelesen werden. Für Marktstratege Troy Ludtka von SMBC Nikko ist die Kernaussage, dass aus Sicht der Fed "der Arbeitsmarkt sich verschlechtert und die Inflation sich entweder verbessert oder zumindest nicht schlimmer wird."
Gefragt sind wie schon in den USA Technologiewerte. In Japan schießen Softbank um knapp 11 Prozent nach oben, der Konzern übernimmt voraussichtlich den Bereich Robotics von ABB. Aber auch japanische Infrastrukturaktien sind in der Erwartung fiskalpolitischer Stimuli durch die neue Regierung gesucht.
In Hongkong stehen vor allem Aktien aus der Healthcare-Branche unter Druck. Marktteilnehmer verweisen auf einen Bericht des Wall Street Journal. Laut diesem will Microsoft massiv in den Bereich Künstliche Intelligenz für das Gesundheitswesen einsteigen.
Dagegen steigen Hangseng Bank um 26,3 Prozent. Die Muttergesellschaft HSBC will die Tochter von der Börse nehmen. HSBC selbst geben 6,2 Prozent ab, notieren damit aber auch schon wieder über den Tagestiefstständen.
===
INDEX zuletzt +/- % % YTD
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.958,30 +0,1% +9,8% 08:00
Nikkei-225 (Tokio) 48.435,81 +1,5% +20,2% 08:30
Kospi (Seoul) Feiertag
Shanghai-Comp. 3.931,07 +1,2% +15,8% 09:00
Hang-Seng (Hongk.) 26.840,95 +0,0% +34,4% 10:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:50 % YTD
EUR/USD 1,1645 0,1 1,1630 1,1629 +12,5%
EUR/JPY 177,66 0,1 177,56 177,25 +8,7%
EUR/GBP 0,8682 0,0 0,8677 0,8669 +4,9%
GBP/USD 1,3413 0,1 1,3404 1,3415 +7,3%
USD/JPY 152,57 -0,1 152,66 152,41 -3,4%
USD/KRW 1.418,18 -0,2 1.421,54 1.424,73 -4,0%
USD/CNY 7,1093 -0,2 7,1204 7,1193 -1,2%
USD/CNH 7,1308 -0,3 7,1492 7,1468 -2,6%
USD/HKD 7,7806 -0,0 7,7820 7,7837 +0,2%
AUD/USD 0,6604 0,3 0,6585 0,6568 +6,4%
NZD/USD 0,5803 0,3 0,5784 0,5757 +3,6%
BTC/USD 122.261,95 -0,9 123.317,00 121.439,25 +29,2%
ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 61,63 62,02 -0,6% -0,39 -13,9%
Brent/ICE 65,91 66,25 -0,5% -0,34 -12,2%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold 4.038,44 4.041,43 -0,1% -3,00 +51,8%
Silber 48,99 48,8845 +0,2% +0,11 +65,7%
Platin 1.426,26 1.433,13 -0,5% -6,87 +59,3%
Kupfer 5,13 5,09 +0,7% +0,04 +24,8%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/hru/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2025 01:00 ET (05:00 GMT)
