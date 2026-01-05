DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 +0,1%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.512 -0,8%Euro1,1732 +0,1%Öl61,44 -0,5%Gold4.459 +0,3%
MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Sydney hängt erneut zurück

06.01.26 08:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
115,72 EUR -1,62 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BlueScope Steel Ltd.
16,70 EUR 0,70 EUR 4,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HANWHA TECHWIN CO.LTD
1.012.000,00 KRW 66.000,00 KRW 6,98%
Charts|News|Analysen
JD.com Inc (spons. ADRs)
25,35 EUR 0,15 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KOREA AEROSPACE LTD
124.400,00 KRW 7.600,00 KRW 6,51%
Charts|News|Analysen
LIG Nex1 Co., Ltd.
468.500,00 KRW 29.500,00 KRW 6,72%
Charts|News|Analysen
Renesas Electronics Corp
12,35 EUR 0,40 EUR 3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs
3,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SGH Limited Registered Shs Issue 24
27,20 EUR 1,20 EUR 4,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
696.000,00 KRW 19.000,00 KRW 2,81%
Charts|News|Analysen
SoftBank Corp.
26,20 EUR 0,28 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
281,50 EUR 7,50 EUR 2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tencent Holdings Ltd
68,73 EUR -0,27 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach der technologiegetriebenen Rally an den Börsen in Tokio und Seoul am Montag ist es am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien in der Breite weiter aufwärts gegangen. Der japanische Nikkei-225 stieg um 1,3 Prozent auf 52.518 Punkte, in Seoul ging es für den Kospi um weitere 1,5 Prozent nach oben. Der Nikkei-225 liegt damit nur noch knapp unter seinem Rekordhoch, der Topix baute sein Rekordhoch vom Vortag aus - ebenso der Kospi. Auch an den chinesischen Börsen stiegen die Kurse, in Schanghai ging es für den Composite-Index um weitere 1,5 Prozent voran. In Hongkong, wo sich der HSI zum Wochenstart noch wenig bewegt gezeigt hatte, lag das Marktbarometer im Späthandel 1,6 Prozent höher.

Wer­bung

In der gesamten Region führten wieder Aktien von Technologie-, insbesondere Chipunternehmen mit der weiter gespielten KI-Fantasie die Gewinnerlisten an. Die Märkte setzten weiter auf eine steigende Nachfrage nach KI, insbesondere aus Rechenzentren, hieß es. Dazu komme Angebotsknappheit, was für Preissetzungsmacht der Chipanbieter spreche und entsprechend die Gewinnerwartungen ankurbele. Dazu passend stellte das KI-Dickschiff Nvidia auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas eine neue KI-Chipgeneration vor und enthüllte Details zu Spezifikationen und Fähigkeiten der neuen Chips wegen der Dynamik des KI-Geschäfts früher als üblich.

Unter den Einzeltiteln gewannen in Seoul SK Hynix 4,3 Prozent, in Tokio Advantest 1,8, Renesas 3,4, Lasertec um 3,3 und Softbank 2,3 Prozent. In Taipeh zogen TSMC um 2,1 Prozent an. Samsung Electronics legten um eher magere 0,6 Prozent zu. Hier dürften Anleger vorsichtiger agiert haben, weil der südkoreanische Technologieriese im späteren Wochenverlauf Geschäftszahlen präsentieren wird. Zudem hatte die Aktie zuletzt Rekordstände markiert.

Für Auftrieb - insbesondere in Seoul - sorgten neben Technologietiteln aber auch weiter steigende Kurse von Aktien aus der Rüstungsbranche angesichts der weiter gestiegenen geopolitischen Risiken nach dem Eingreifen der USA in Venezuela. In Seoul verteuerten sich Hanwha Aerospace um 1,0, Hyundai Heavy um 7,2, LIG Nex1 um 5,7 und Korea Aerospace um 9,4 Prozent.

Wer­bung

Von Kursgewinnen war an der australischen Börse auch am Dienstag nichts zu sehen. Nach der Stagnation am Montag gab der S&P/ASX-200 sogar um 0,5 Prozent nach. Der Leitindex in Down Under wird von Rohstoff- und Finanzwerten dominiert, während Aktien aus dem Tectnologiesegment nur spärlich vertreten sind.

Übernahmefantasie sorgte für einen Kurssprung um rund 20 Prozent bei BlueScope Steel. Vor Börsenbeginn teilte die australische SGH mit, sich mit dem US-Unternehmen Steel Dynamics zusammenzutun und 8,8 Milliarden Dollar für BlueScope zu bieten. Gemäß den Bedingungen des Angebots soll SGH alle Aktien von BlueScope erwerben und anschließend die nordamerikanischen Aktivitäten von BlueScope an Steel Dynamics abgeben. SGH gewannen 4,5 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.682,80 -0,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 52.518,08 +1,3% 07:00

Wer­bung

Kospi (Seoul) 4.525,48 +1,5% 07:30

Shanghai-Comp. 4.082,36 +1,5% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.761,05 +1,6% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:37 % YTD

EUR/USD 1,1737 0,2 1,1719 1,1689 -0,2%

EUR/JPY 183,46 0,0 183,41 183,34 -0,2%

EUR/GBP 0,8655 0,0 0,8654 0,8702 -0,1%

GBP/USD 1,3562 0,1 1,3542 1,3433 -0,1%

USD/JPY 156,31 -0,1 156,52 156,84 -0,0%

USD/KRW 1.445,55 -0,1 1.446,57 1.447,19 +0,1%

USD/CNY 7,0187 -0,1 7,0283 7,0269 -0,1%

USD/CNH 6,9745 -0,1 6,9842 6,9774 -0,1%

USD/HKD 7,7872 0,0 7,7852 7,7881 +0,1%

AUD/USD 0,6737 0,3 0,6715 0,6678 +0,2%

NZD/USD 0,5806 0,3 0,5788 0,5753 +0,0%

BTC/USD 93.693,70 -0,5 94.174,55 92.565,10 +3,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,17 58,32 -0,3% -0,15 +1,4%

Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04 +1,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.467,67 4.445,75 +0,5% +21,92 +0,3%

Silber 79,03 76,475 +3,3% +2,55 +2,2%

Platin 1.978,82 1.942,34 +1,9% +36,48 +4,2%

Kupfer 6,00 5,92 +1,3% +0,08 +46,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 02:39 ET (07:39 GMT)

