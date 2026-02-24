DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 +1,1%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.363 +0,3%Euro1,1798 ±-0,0%Öl71,22 +0,4%Gold5.186 +0,1%
MÄRKTE ASIEN/Rekordlauf schwächt sich ab - bester Februar überhaupt

27.02.26 07:02 Uhr
DOW JONES--Nach dem Rekordlauf an den Börsen in Tokio, Seoul und Sydney setzt sich im späten Handelsverlauf eine positive Tendenz an den asiatischen Handelsplätzen am Freitag durch. Insbesondere die drei genannten Börsen steuern auf starke Februar-Gewinne und den besten Februar überhaupt zu. Asiatische Aktien haben europäische und US-Titel klar hinter sich gelassen - befeuert in erster Linie von Technologiewerten und den Hoffnungen zum KI-Boom. Am Freitag folgen Technologiepapiere aber überwiegend ihren US-Pandents nach unten. Dort vermochten selbst starke Geschäftszahlen des KI-Dickschiffs Nvidia keine positiven Akzente setzen. Vermehrt wurde die Nachhaltigkeit der eigentlich überzeugenden Geschäftsentwicklung in Frage gestellt. Händler sprechen von den bekannten KI-Sorgen.

Wer­bung

Der Nikkei-225 steigt um 0,2 Prozent auf 58.897 Punkte und erholt sich damit von zwischenzeitlichen Abgaben. Nachdem der Leitindex zwei Handelstagen in Folge auf Rekordhochs geschlossen hat, ist von einer Konsolidierung die Rede. Gebremst wird der japanische Aktienmarkt auch vom etwas festeren Yen. Inflationsdaten aus dem Großraum Tokio zeigen eine Abkühlung der Preisentwicklung - die Kerninflation fiel unter das Inflationsziel der Bank of Japan.

In Südkorea dreht der Kospi nach deutlichen Verlusten im frühen Handel ins Plus und steigt um weitere 0,5 Prozent - damit steuert er auf den sechsen Aufschlag in Folge zu. Angeführt wird er vom schwer gewichteten Halbleiterwert Samsung Electronics (+0,9%), der von einem Allzeithoch zum nächsten klettert. Die zuletzt ebenfalls gut gelaufenen SK Hynix geben allerdings 1,6 Prozent nach. Hyundai Motor haussieren um 10,6 Prozent, das Unternehmen investiert in ein KI-Rechenzentrum und eine Robotikfertigung.

Der chinesische Leitindex Shanghai-Composite steigt derweil um 0,4 Prozent, der HSI in Hongkong um 1,1 Prozent. China sei der größte Gewinner des Urteils des Obersten Gerichtshofs der USA gegen Notfallzölle, urteilen die Ökonomen von Natixis. Die effektiven US-Zölle auf chinesische Waren könnten laut der Berechnung von Natixis um 15,6 Prozent sinken. Die Titel des Internetriesen Baidu ziehen in Hongkong um 0,6 Prozent an, obwohl das Unternehmen einen stark gesunkenen Gewinn verbucht hat - der Umsatz ermäßigte sich das dritte Quartal in Folge. Allerdings betont die Gesellschaft einige Fortschritte, darunter ein Umsatzwachstum von 48 Prozent in ihrem KI-gestützten Geschäft. Der chinesische Renminbi neigt indes zur Schwäche. Die People's Bank of China will die Kosten für Leerverkäufe senken. Der Schritt mache es "für Marktteilnehmer weniger kostspielig, gegen den Yuan zu wetten", erläutern die Analysten von Maybank.

Wer­bung

Der australische S&P/ASX-200 hat 0,3 Prozent im Plus geschlossen. Der Index verbucht einen Aufschlag im Februar von über 3 Prozent, kann aber mit Seoul und Tokio bei weitem nicht mithalten.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.198,60 +0,3 5,6 06:00

Nikkei-225 58.896,88 +0,2 - 07:00

Topix 500 (Tokio) 3.068,24 +1,4 15,3 07:00

Kospi (Seoul) 6.335,60 +0,5 50,3 07:30

Hang-Seng (Hongk.) 26.660,70 +1,1 4,0 09:00

Wer­bung

Shanghai-Comp. 4.161,99 +0,4 4,9 08:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:27 % YTD

EUR/USD 1,1806 +0,1 1,1797 1,1811 0,5

EUR/JPY 183,96 -0,1 184,17 184,42 0,0

EUR/GBP 0,8750 NULL 0,8750 0,8717 0,4

USD/JPY 155,79 -0,2 156,11 156,13 -0,4

USD/KRW 1.433,68 +0,1 1.432,04 1.428,50 -0,5

USD/CNY 6,8556 +0,2 6,8409 6,8427 -2,0

USD/CNH 6,8510 +0,1 6,8423 6,8395 -1,8

USD/HKD 7,8229 0,0 7,8231 7,8220 0,5

AUD/USD 0,7128 +0,3 0,7104 0,7121 6,8

NZD/USD 0,5990 +0,2 0,5980 0,5995 4,1

BTC/USD 67.845,61 +0,6 67.474,22 68.214,00 -22,6

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 65,50 +0,4 0,29 65,21

Brent/ICE 71,00 +0,4 0,25 70,75

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.193,07 +0,1 6,21 5.186,86

Silber 89,80 +1,6 1,45 88,35

Platin 2.392,50 +5,3 120,30 2.272,20

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 01:02 ET (06:02 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Baidu.com und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

