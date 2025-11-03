MÄRKTE ASIEN/Seoul setzt Rekordjagd fort - Günstige Wachstumsperspektiven

DOW JONES--An den Börsen in Asien bleibt die Grundstimmung auch zum Start in die neue Woche freundlich. Zwar ist die Börse in Tokio nach dem jüngsten Höhenflug am Montag noch geschlossen. Dafür setzt der Markt in Korea seine Rekordjagd fort, nach starken Exportdaten steigt der Kospi um 2,5 Prozent auf 4.211 Punkte. Der Index in Schanghai zeigt sich nach schwachen Konjunkturdaten kaum verändert, in Hongkong zieht der Hangseng dagegen um 0,6 Prozent an. Sydney tendiert gut behauptet.

Die südkoreanischen Exporte dürften auch im kommenden Jahr trotz einer erwarteten Verlangsamung der US-Nachfrage wachsen, urteilt die leitende ING-Volkswirtin Min Joo Kang. Das Abkommen zwischen den USA und Südkorea der vergangenen Woche über die Senkung von Zöllen dürfte den Druck auf die koreanischen Autoexporte lindern, meint sie. Nachlassende Handelsspannungen zwischen den USA und China könnten sich ebenfalls positiv auswirken. Kang zeige sich optimistisch, dass die großen koreanischen Chiphersteller ihre Auftragsbücher für 2026 bereits gefüllt hätten und die koreanischen Schiffbauer in den vergangenen Jahren rege Aufträge erhalten hätten. ING hebt ihre Prognose für das BIP-Wachstum Südkoreas für 2026 von 1,8 Prozent auf 2,0 Prozent an und verweist dabei auf einen optimistischeren Ausblick für Exporte und Binnennachfrage. Auch Technologietitel setzen ihre Rally fort: SK Hynix steigen um 10,1 Prozent und Samsung Electronics um 3,3 Prozent. Bei den Autotiteln können sich Hyundai knapp behaupten, Kia verlieren knapp 2 Prozent.

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Oktober verlangsamt. Der von RatingDog und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,6 (September: 51,2) Punkte. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

In Sydney ziehen Westpac um 2,8 Prozent an auf 39,82 Austral-Dollar. Allerdings heißt es bei Jefferies, der Ausblick von Westpac für die Nettozinsmarge erscheine etwas schwächer als erwartet. Jefferies-Analyst Andrew Lyons sagt, das Management der australischen Bank habe in einer Telefonkonferenz mit Analysten nur begrenzte zusätzliche Details bekannt gegeben. Lyons meint, die Nettozinsmarge von Westpac im Septemberquartal habe vermutlich 1,79 Prozent betragen, wenn man die Bereiche Markets und Treasury herausrechne. In jedem Quartal des neuen Geschäftsjahres werde sie um einen Basispunkt zurückgehen. Jefferies stuft die Aktie mit "Hold" ein und gibt ein Kursziel von 34,00 Australischen Dollar an.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.887,60 +0,1% +8,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 4.211,35 +2,5% +75,5% 07:30

Shanghai-Comp. 3.956,72 +0,0% +18,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.057,03 +0,6% +29,4% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:37 % YTD

EUR/USD 1,1533 -0,0 1,1534 1,1561 +11,4%

EUR/JPY 177,75 0,0 177,71 178,36 +8,9%

EUR/GBP 0,8777 -0,0 0,8778 0,8797 +6,0%

GBP/USD 1,3140 -0,0 1,3142 1,3141 +5,0%

USD/JPY 154,12 0,0 154,07 154,28 -2,0%

USD/KRW 1.432,00 0,0 1.432,00 1.424,95 -2,9%

USD/CNY 7,1035 0,0 7,1035 7,1008 -1,5%

USD/CNH 7,1179 -0,1 7,1223 7,1163 -3,1%

USD/HKD 7,7727 0,0 7,7713 7,7693 -0,0%

AUD/USD 0,6554 0,2 0,6540 0,6538 +6,1%

NZD/USD 0,5726 0,1 0,5719 0,5720 +1,7%

BTC/USD 107.995,80 -1,7 109.883,85 109.506,95 +16,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,12 60,98 +0,2% +0,14 -15,4%

Brent/ICE 65,07 65,07 0% 0 -13,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.006,78 4.002,45 +0,1% +4,33 +52,5%

Silber 48,84 48,7035 +0,3% +0,13 +68,7%

Platin 1.386,71 1.365,32 +1,6% +21,39 +55,8%

Kupfer 5,09 5,09 -0,0% -0,00 +23,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewäehr)

