MÄRKTE ASIEN/Späte Rally in Tokio - Hongkong und Schanghai schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich am Mittwoch zunächst der positiven Vorgabe der Wall Street angeschlossen, im Handelsverlauf schlugen die Indizes dann aber verschiedene Richtungen ein. An der Wall Street hatten die Indizes am ersten Handelstag seit dem Amtsantritt von Donald Trump um bis zu 1,2 Prozent zugelegt. Der Stimmung zuträglich war außerdem, dass der US-Streamingriese Netflix Geschäftszahlen vorgelegt hatte, die nachbörslich sehr gut ankamen angesichts eines Kurssprungs um 14 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Am stärksten nach oben ging es in Tokio. Nach einer Rally im späten Handel ging der Nikkei-225-Index 1,6 Prozent höher mit 39.646 Punkten aus dem Tag. Für Auftrieb sorgte das Kursplus von über 10 Prozent bei Softbank. Auslöser war die Nachricht eines von OpenAI initiierten und von Trump enthüllten 100 Milliarden Dollar schweren KI-Infrastrukturprojekts Stargate in Zusammenarbeit mit Softbank und Oracle. Über die gesamte Laufzeit soll das Projekt bis zu 500 Milliarden Dollar bekommen.

In Seoul legte der Kospi um 1,2 Prozent zu, in Sydney ging es um 0,3 Prozent voran. Deutlichere Verluste verzeichneten die Börsen in Schanghai (-0,9%) und Hongkong (Späthandel -1,8%). Für Verunsicherung sorgte hier die unter dem neuen US-Präsidenten Trump zu erwartende Zollpolitik. Offenbar denkt Trump nun doch darüber nach, ab Februar einen Zoll von 10 Prozent auf Importe aus China zu erheben. Vortags klang es noch so, als ließe sich Trump damit zunächst etwas Zeit, weshalb im Handel vereinzelt von einem Zeichen des guten Willens die Rede war. Dazu wurde das Telefonat vom Wochenende mit Chinas Präsident Xi als guter Start der Beziehungen in Trumps zweiter Amtszeit gewertet.

Wer­bung Wer­bung

Unter Druck standen in Hongkong unter anderem Aktien aus dem Immobiliensektor. Chinas Wohnungsmarkt stehe immer noch vor strukturellen Herausforderungen, wie einem hohen Bestand an unverkauften Häusern und dem Problem der Erschwinglichkeit von Wohnraum, so Analyst Tyran Kam von Fitch Ratings. Trotz der jüngsten unterstützenden Maßnahmen deuteten die niedrigen Mietrenditen in den chinesischen Großstädten auf ein weiteres Abwärtsrisiko für die Immobilienpreise hin. Der Kurs der nach monatelanger Aussetzung gerade erst in den Handel zurückgekehrten Aktie von Country Garden gab um fast 14 Prozent nach. Sie gab damit den Großteil der Vortagesgewinne wieder ab. Longfor verbilligten sich um 4,3 Prozent und China Vanke um 3,3 Prozent.

In Seoul legte die Aktie des Speicherchiphersteller SK Hynix im Vorfeld der voraussichtlich guten Ergebnisse für das vierte Quartal am Donnerstag um 3,4 Prozent zu. Der Kurs des Bagger-Herstellers HD Hyundai Construction Equipment kletterte um 10 Prozent, nachdem Medien über einen neuen Auftrag auf den Philippinen berichtet hatten.

Wer­bung Wer­bung

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.429,80 +0,3% +3,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.646,25 +1,6% -2,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.547,06 +1,2% +1,2% 07:00

Schanghai-Comp. 3.213,62 -0,9% -4,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.741,13 -1,8% +0,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.789,59 -0,2% +0,21% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.589,15 +0,5% -3,77% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:15 % YTD

EUR/USD 1,0412 -0,1% 1,0427 1,0375 +0,5%

EUR/JPY 162,23 +0,1% 162,08 161,36 -0,4%

EUR/GBP 0,8452 +0,1% 0,8443 0,8453 +2,1%

GBP/USD 1,2318 -0,2% 1,2347 1,2272 -1,6%

USD/JPY 155,82 +0,2% 155,47 155,53 -0,9%

USD/KRW 1.438,36 -0,1% 1.439,68 1.440,23 -2,5%

USD/CNY 7,1761 +0,3% 7,1578 7,1563 -0,5%

USD/CNH 7,2862 +0,3% 7,2659 7,2827 +2,0%

USD/HKD 7,7888 +0,0% 7,7852 7,7837 +0,3%

AUD/USD 0,6257 -0,2% 0,6272 0,6236 +1,1%

NZD/USD 0,5654 -0,3% 0,5674 0,5639 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 105.567,95 -0,4% 106.026,20 102.299,70 +11,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 75,89 -100,0% -75,89 +5,8%

Brent/ICE 78,98 79,29 -0,4% -0,31 +5,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.749,92 2.742,50 +0,3% +7,42 +4,8%

Silber (Spot) 30,91 30,87 +0,1% +0,04 +7,0%

Platin (Spot) 947,90 949,75 -0,2% -1,85 +4,5%

Kupfer-Future 4,30 4,34 -0,9% -0,04 +6,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2025 02:21 ET (07:21 GMT)