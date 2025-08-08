DAX24.027 -0,2%ESt505.329 -0,1%Top 10 Crypto16,40 +2,2%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.195 -0,1%Euro1,1607 -0,1%Öl66,76 +0,1%Gold3.348 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 Apple 865985 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Commerzbank, Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Top News
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX büßt Anfangsgewinne ein Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX büßt Anfangsgewinne ein
Bitpanda startet Margin Trading mit bis zu 10x Hebel Bitpanda startet Margin Trading mit bis zu 10x Hebel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

MÄRKTE ASIEN/Tokio mit Kurssprung auf Rekordhoch - Seoul hängt zurück

12.08.25 09:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
63,62 EUR 1,55 EUR 2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honda Motor Co. Ltd.
9,39 EUR 0,17 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S
4,82 EUR 0,26 EUR 5,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lasertec Corp
91,00 EUR 5,00 EUR 5,81%
Charts|News|Analysen
Mazda Motor Corp.
5,68 EUR 0,07 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
23,00 EUR 0,48 EUR 2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renesas Electronics Corp
10,05 EUR 0,21 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs
3,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
16,36 EUR 0,22 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mit einem kräftigen Schub ist es am Dienstag an der Tokioter Börse auf ein Rekordhoch nach oben gegangen. Gestützt wurde die Stimmung nach der Feiertagspause am Montag laut Händlern von gut ausgefallenen Zahlen vieler Unternehmen während der Berichtssaison. Mehrere japanische Unternehmen hoben zuletzt ihre Gewinnprognosen an und erklärten, dass die Auswirkungen der US-Zölle auf ihre Geschäftstätigkeit wahrscheinlich milder ausfallen würden als zuvor befürchtet. Für Zuversicht sorgte auch, dass die USA China eine neue 90-tägige Zollschonfrist gewähren, während der weiter verhandelt werden kann.

Wer­bung

Bereits in der Vorwoche hatte mehr Klarheit über die tatsächlich auf japanische Exporte in die USA anfallenden Zölle für Kauflaune gesorgt. Die USA hatten zugesagt, eine Durchführungsverordnung zu ändern, um sich überschneidende Zölle auf japanische Waren aufzuheben. Für etwas Rückenwind sorgte auch der gegenüber den Kursen am Freitag abgeschwächte Yen. Der Nikkei-225 machte einen Satz um 2,1 Prozent auf 42.718 Punkte und übertraf damit das vor gut einem Jahr erreichte bisherige Rekordhoch.

An den anderen Plätzen der Region ging es ebenfalls nach oben, wenn auch gemäßigter. In Sydney stieg der Index auf seinem Rekordniveau um weitere 0,4 Prozent. Für Kauflaune sorgte, dass die australische Notenbank der Markterwartung folgte und die Zinsen senkte.

In Shanghai ging es um ein halbes Prozent nach oben, in Hongkong (Späthandel) um 0,3 Prozent. Zwar sorgte auch hier die neu eingeräumte Zeit für weitere Verhandlungen über die Zölle für Zuversicht, allerdings war damit auch mehrheitlich ohnehin schon gerechnet worden. Ausreißer nach unten war der Kospi in Seoul mit einem Minus von 0,5 Prozent.

Wer­bung

Den nächsten Impuls für die Börsen könnten im späteren Tagesverlauf anstehende wichtige US-Inflationsdaten setzen. Sie könnten die Zinssenkungserwartungen in den USA stärker bewegen, die zuletzt stark zugenommen und die Kurse nicht nur an der Wall Street nach oben gezogen hatten.

Zu den größten Gewinnern in Tokio gehörten Softbank Group mit einem Plus von 6,9 Prozent. Hier sorgte für Bewertungsfantasie, dass das Unternehmen offenbar einem Börsengang des Zahlungsdienstleisters PayPay in den USA näher kommt. Die Halbleiterwerte Advantest und Lasertec schnellten um 6,3 bzw. 7,1 Prozent nach oben. Auch Autoaktien lagen fest im Markt. Mazda machten 1,5 Prozent gut, Toyota 3,0 und Honda 2,6 Prozent.

Mitsubishi Heavy Industries, die seit Jahresbeginn bereits über 70 Prozent gewonnen haben, verteuerten sich um weitere 2,3 Prozent. Treiber war laut Teilnehmern die Erwartung, dass ein Bauboom bei KI-Rechenzentren die Nachfrage nach Ausrüstungen für Kraftwerke erhöhen wird. Daneben stützten steigende Verteidigungsausgaben und die Lockerung von Rüstungsexporten.

Wer­bung

Kursgewinne verzeichneten chinesische Chipaktien. Treiber hier war ein Bericht, wonach Peking einheimische Unternehmen aufgefordert haben soll, die H20-Prozessoren von Nvidia nicht in sensiblen Projekten einzusetzen. Auch gegen manche Chips von AMD soll es Vorbehalte geben, angeblich wegen Sicherheitsbedenken. Semiconductor Manufacturing International Corp und Hua Hong Semiconductor legten in Hongkong um je rund 4,5 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.880,80 +0,4% +8,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 42.718,17 +2,1% +4,8% 08:30

Kospi (Seoul) 3.189,91 -0,5% +32,9% 08:30

Schanghai-Comp. 3.665,92 +0,5% +8,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.978,49 +0,3% +23,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:24 % YTD

EUR/USD 1,1613 -0,0 1,1616 1,1657 +12,4%

EUR/JPY 172,24 0,1 172,05 172,05 +5,6%

EUR/GBP 0,8639 -0,1 0,8649 0,8661 +4,5%

GBP/USD 1,3443 0,1 1,3432 1,3461 +7,3%

USD/JPY 148,31 0,1 148,11 147,59 -6,1%

USD/KRW 1.388,75 -0,1 1.390,81 1.389,29 -5,7%

USD/CNY 7,1403 -0,0 7,1426 7,1354 -1,0%

USD/CNH 7,1950 0,0 7,1949 7,1861 -2,0%

USD/HKD 7,8499 0,0 7,8496 7,8499 +1,0%

AUD/USD 0,6500 -0,2 0,6514 0,6518 +5,4%

NZD/USD 0,5930 -0,1 0,5938 0,5942 +6,1%

BTC/USD 119.105,40 0,4 118.653,00 121.928,20 +25,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,12 63,96 +0,3% +0,16 -11,0%

Brent/ICE 66,81 66,63 +0,3% +0,18 -10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.346,80 3.345,13 +0,1% +1,67 +29,5%

Silber 32,61 32,4 +0,6% +0,21 +18,1%

Platin 1.141,61 1.146,33 -0,4% -4,72 +30,9%

Kupfer 4,46 4,44 +0,6% 0,02 +8,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 03:44 ET (07:44 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Toyota Motor Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Toyota Motor Corp.

DatumRatingAnalyst
18.04.2013Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
18.12.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
23.10.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.10.2012Toyota Motor kaufenFuchsbriefe
DatumRatingAnalyst
18.04.2013Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
18.12.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
23.10.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.10.2012Toyota Motor kaufenFuchsbriefe
DatumRatingAnalyst
05.06.2012Toyota Motor neutralCredit Suisse Group
10.05.2012Toyota Motor neutralSarasin Research
19.03.2012Toyota Motor neutralSarasin Research
08.02.2012Toyota Motor neutralSarasin Research
18.01.2012Toyota Motor haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
DatumRatingAnalyst
11.04.2011Toyota Motor sellCitigroup Corp.
19.02.2009Toyota Motor Finger wegAsia Investor
29.12.2008Toyota Motor für Einstieg zu frühEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Toyota Motor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen