MÄRKTE ASIEN/Überwiegend negative Vorzeichen nach neuen Zoll-Drohungen

DOW JONES--Überwiegend mit negativen Vorzeichen zeigen sich Asiens Börsen am Dienstag im Verlauf. Während es in Japan, Südkorea und Malaysia bis zu 0,9 Prozent tiefer geht, notieren andere Märkte wenig verändert. In Shenzhen geht es sogar um 0,7 Prozent nach oben. Chinas Börsen ignorieren damit die neuesten Drohungen von US-Präsident Trump. Dieser bedrohte am Vorabend das Land mit Zöllen von bis zu 200 Prozent, falls es keine Magnet-Bausteine aus Seltenen Erden liefern werde.

Wer­bung Wer­bung

Mit Spannung wird auch auf die weitere Entwicklung um Lisa Cook geblickt. Denn Trump hat nun angekündigt, die afro-amerikanische Fed-Gouverneurin zu entlassen. Cook ließ aber am Vorabend wissen, dass Trump keine rechtliche Befugnis dazu habe und sie bleiben werde. Trump hat persönlich Anleihen im Wert von über 100 Millionen Dollar gekauft und würde von Zinssenkungen direkt profitieren. Marktteilnehmer fürchten, dass zu erwartende Schritte Trumps gegen Cook den Umgangston mit der Fed weiter vergiften und damit auch die Zinsentscheidungen beeinflussen könnten. Der US-Dollar tendiert danach bereits schwächer gegen Asiens Währungen.

Auch in Indien richtet die Trump-Politik Schaden an und drückt den Nifty-50-Index um 0,7 Prozent. Dort blicken Exporteure mit Sorge auf den Mittwoch, an dem zusätzliche Strafzölle gegen das Land wirksam werden sollen. In der Summe steigen die Belastungen dann auf 50 Prozent.

In Japan wird mit Spannung auf die neuesten Inflationsdaten geblickt. Zuletzt waren die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent gestiegen. Hauptverlierer im Nikkei-Index sind Nissan Motors mit 6 Prozent Minus. Der Autobauer leidet unter der Ankündigung von Mercedes-Benz, aus dem japanischen Unternehmen auszusteigen. Die Beteiligung von rund 3,8 Prozent solle mangels strategischer Bedeutung verkauft werden. Zweiter Verlierer in sind Versorger Tokyo Electric Power mit 4,8 Prozent. Umgekehrt setzen sich Rakuten mit 4 Prozent Plus an die Indexspitze.

Wer­bung Wer­bung

In Australien springen die Aktien von Lebensmittelhändler Coles um über 8 Prozent. Hier lagen die Jahreszahlen einen Tick über Erwartungen, hervorgehoben wird aber der überraschend positive Ton des Ausblicks.

In Thailand gibt der Set-Index leicht ab um 0,2 Prozent. Die Arbeitsmarktdaten lagen im erwarteten Rahmen. Im Vergleich zum Vorjahr ging es im zweiten Quartal bei der Zahl der Beschäftigten marginal nach oben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.921,80 -0,6% +9,9% 08:00

Wer­bung Wer­bung

Nikkei-225 (Tokio) 42.395,65 -1,0% +6,9% 08:30

Kospi (Seoul) 3.182,42 -0,9% +32,6% 08:30

Schanghai-Comp. 3.888,00 +0,1% +14,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.773,56 -0,2% +26,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo., 10.19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1632 0,1 1,1620 1,1703 +13,2%

EUR/JPY 171,90 0,2 171,63 172,40 +5,7%

EUR/GBP 0,8645 0,1 0,8634 0,8664 +4,8%

GBP/USD 1,3456 -0,0 1,3457 1,3507 +8,0%

USD/JPY 147,78 0,0 147,72 147,32 -6,7%

USD/KRW 1.392,56 0,1 1.390,59 1.385,90 -6,2%

USD/CNY 7,1088 -0,0 7,1095 7,1073 -1,2%

USD/CNH 7,1545 -0,0 7,1568 7,1519 -2,2%

USD/HKD 7,8085 -0,0 7,8121 7,8112 +0,6%

AUD/USD 0,6479 -0,0 0,6481 0,6496 +4,9%

NZD/USD 0,5840 -0,2 0,5850 0,5871 +4,8%

BTC/USD 110.252,70 0,2 110.023,10 111.774,40 +19,6%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,48 64,80 -0,5% -0,32 -9,4%

Brent/ICE 68,48 68,80 -0,5% -0,32 -8,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.377,00 3.368,50 +0,3% +8,50 +28,5%

Silber 38,83 38,575 +0,7% +0,25 +34,7%

Platin 1.157,52 1.158,39 -0,1% -0,87 +32,7%

Kupfer 4,48 4,48 +0,0% 0,00 +9,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 01:12 ET (05:12 GMT)