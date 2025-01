MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Deepseek-Stimmungsdämpfer für KI-Hype

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich ist es zum Start in die chinesische Neujahrsfestwoche an den Aktienmärkten in Ostasien zugegangen. Im südkoreanischen Seoul und in Sydney fand am Montag wegen nationaler Feiertage kein Handel statt. In Seoul wird wegen sich anschließender Feiertage erst am Freitag wieder gearbeitet. Daneben pausiert wegen des chinesischen Neujahrsfests der Aktienhandel in Schanghai ab Dienstag für den Rest der Woche, in Hongkong ab Mittwoch und in Singapur wird am Dienstag nur verkürzt und am Mittwoch und Donnerstag gar nicht gehandelt.

Der Nikkei-Index in Tokio gab nach der Zinserhöhung am Freitag um 0,9 Prozent auf 39.566 Punkte nach. Für Vorsicht dürfte gesorgt haben, dass die Futures auf die US-Aktienindizes deutliche Verluste für den Handelsstart an der Wall Street später am Tag signalisierten. Hintergrund war ein Dämpfer für das in der Vorwoche vorgestellte Mega-KI-Projekt Stargate, das in den nächsten Jahren Investitionen in Rechenzentren von bis zu 500 Milliarden Dollar auslösen soll. Zweifel an diesen Investitionen weckte nun das chinesische Start-up-Unternehmen Deepseek. Es hat Open-Source-Modelle auf den Markt gebracht, die viel billiger sind als die Angebote von OpenAI & Co. Aktien mit KI-Fantasie gerieten darauf schwer unter Druck. In Tokio knickten Softbank Group um 8,3 und Advantest um 8,6 Prozent ein.

In Schanghai gab der Composite-Index um 0,1 Prozent nach, der HSI in Hongkong lag im Späthandel dagegen 0,7 Prozent im Plus. Bremsend dürfte gewirkt haben, dass der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Januar knapp unter der Erwartung blieb und dabei auch ganz knapp unter die eine Expansion anzeigende Schwelle von 50 Punkten rutschte. Zugleich gab auch der Index für den Dienstleistungssektor nach. Andererseits dürfte das die Spekulation über weitere Stimuli für die Konjunktur durch Peking geschürt haben.

Stabilisiert haben dürfte auch, dass die Gewinne der chinesischen Industrie im Dezember laut neuen Daten im Jahresvergleich um 11 Prozent gestiegen sind. Dazu hieß es, Chinas staatliche Versicherer könnten in diesem Jahr rund 600 Milliarden Yuan in A-Aktien investieren, nachdem die Politik jüngst angekündigt habe, Mittel in den Aktienmarkt zu leiten.

Die Indizes machten deutlich, dass mehr getan werden müsse, um die Dynamik wiederzubeleben, kommentierte derweil HSBC-Ökonomin Erin Xin die Konjunkturdaten des Tages. Zwar könnten die Daten durch das Neujahrsfest beeinflusst worden sein, weil viele Arbeitnehmer in ihre Heimatstädte zurückkehrten, doch dürfte dies durch saisonale Anpassungen weitgehend ausgeglichen werden. Die Unsicherheit über mögliche US-Zölle habe wahrscheinlich neue Exportaufträge und die Produktionstätigkeit belastet.

Gegen die schwächere Tendenz legten Eisai in Tokio um 3,3 Prozent zu. Treiber war, dass die US-Arzneimittelaufsicht das Alzheimer-Medikament Leqembi von Eisai und Biogen für eine neue vierwöchige Erhaltungsdosis genehmigte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag +3,1%

Nikkei-225 (Tokio) 39.565,80 -0,9% +0,1% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag +5,7%

Schanghai-Comp. 3.250,60 -0,1% -3,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.210,43 +0,7% -0,1% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.797,30 -0,2% +0,44% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.564,95 -0,6% -4,18% 10:00

BSE (Mumbai) 75.535,83 -0,9% -3,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:22 % YTD

EUR/USD 1,0465 -0,2% 1,0483 1,0454 +1,0%

EUR/JPY 162,93 -0,2% 163,31 162,46 +0,0%

EUR/GBP 0,8408 +0,0% 0,8405 0,8437 +1,6%

GBP/USD 1,2444 -0,2% 1,2472 1,2390 -0,6%

USD/JPY 155,74 -0,0% 155,79 155,42 -1,0%

USD/KRW 1.435,98 +0,4% 1.429,63 1.431,23 -2,7%

USD/CNY 7,1717 +0,2% 7,1540 7,1530 -0,5%

USD/CNH 7,2726 +0,3% 7,2480 7,2512 +2,0%

USD/HKD 7,7907 +0,0% 7,7890 7,7870 +0,3%

AUD/USD 0,6284 -0,3% 0,6301 0,6321 +1,6%

NZD/USD 0,5684 -0,3% 0,5701 0,5714 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 98.261,70 -5,8% 104.310,80 104.771,85 +3,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,26 74,66 -0,5% -0,40 +4,2%

Brent/ICE 78,16 78,50 -0,4% -0,34 +4,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.750,56 2.770,84 -0,7% -20,28 +4,8%

Silber (Spot) 30,19 30,58 -1,3% -0,39 +4,6%

Platin (Spot) 939,15 951,15 -1,3% -12,00 +3,5%

Kupfer-Future 4,26 4,32 -1,5% -0,06 +5,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

