MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Woolworths im Ausverkauf

DOW JONES--Uneinheitlich haben sich die Aktienmärkten in der Region Asien und Pazifik am Mittwoch gezeigt. Auffallend schwach tendierten dabei der Shanghai-Composite sowie der Hang-Seng-Index. Die Gewinne großer chinesischer Industrieunternehmen sind in den ersten sieben Monaten 2025 um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von mindestens 20 Millionen Yuan (oder rund 2,81 Millionen Dollar erzielten von Januar bis Juli zusammen Gewinne von 4,02 Billionen Yuan, so das Nationale Statistikamt (NBS). Im Juli gingen die Gewinne großer Industrieunternehmen um 1,5 Prozent im Jahresvergleich zurück - ein geringerer Rückgang als im Juni mit minus 4,3 Prozent. Besonders im verarbeitenden Gewerbe legten die Gewinne mit plus 6,8 Prozent deutlich stärker zu als im Juni (+1,4%).

Die Preise für Öl notierten nach anfänglichen Gewinnen kaum verändert. Noch lodernde Hoffnungen auf ein US-Indien-Zollabkommen sind erloschen. Ein Vertreter der Trump-Administration hatte erklärt, dass die beiden Länder voraussichtlich keine Einigung mehr erzielen werden. Damit dürften die US-Zölle auf Waren aus Indien am Mittwoch um 12:01 Uhr US-Ostküstenzeit auf 50 Prozent verdoppelt werden. "Anleger bleiben angespannt, da zusätzliche Zölle auf Einfuhren aus Indien als Reaktion auf dessen Käufe von russischem Rohöl über dem Markt schweben", heißt es in einem Research-Bericht der Analysten von ANZ Research. Für den morgigen Handelstag dürften die Geschäftszahlen von Nvidia den entscheidenden Impuls für die Risikofreude der Anleger liefern. Der KI-Chipriese legt nach Handelsschluss an der Wall Street seine Zahlen vor.

Für die Aktie von WiseTech Global ging es in Sydney um 12 Prozent nach unten. WiseTech hat mit seiner Ergebnisprognose die Erwartungen möglicherweise nicht so stark verfehlt wie zunächst befürchtet, meinte der RBC-Analyst Garry Sherriff. Nicht alle Analystenprognosen hätten die Integrationskosten aus der jüngsten Übernahme von e2open durch WiseTech berücksichtigt. Ohne diese einmaligen Kosten in Höhe von 45 bis 50 Millionen US-Dollar, so rechnet Sherriff vor, liege die EBITDA-Prognose des Logistiksoftware-Anbieters nur etwa 6 Prozent unter dem Konsens, anstatt der auf den ersten Blick ersichtlichen 13 Prozent.

Die Aktie von Woolworths verloren in Down Under 15 Prozent. Der australische Einzelhandelsriese meldete für 2024/25 deutliche Gewinnrückgänge um bereinigt 17 Prozent, senkte die Dividende, steigerte aber den Umsatz leicht. Sondereffekte drückten zusätzlich auf den Nettogewinn. Der Ausblick auf das neue Jahr ist positiver. CEO Amanda Bardwell bezeichnete das vergangene Geschäftsjahr als "enttäuschend", äußerte aber Zuversicht für das neue Geschäftsjahr.

Knapp im Plus schloss der Kospi in Seoul. Dort ging es für die Aktie von Monami um 5 Prozent nach oben - wieder schien der US-Präsident der Impulsgeber zu sein. Der südkoreanische Präsident hatte Trump einen handgefertigten Monami-Stift geschenkt, der wiederum dem Schreibgerät ein spontanes Kompliment machte, was die Hausse in dem Wert auslöste.

Für die Aktie von BAIC ging es um 8 Prozent nach unten, nachdem der chinesische Automobilhersteller im ersten Halbjahr 2025 beim Gewinn enttäuscht hatte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.960,50 +0,3% +9,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 42.520,27 +0,3% +6,3% 08:30

Kospi (Seoul) 3.187,16 +0,2% +32,8% 08:30

Shanghai-Comp. 3.800,35 -1,8% +15,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.199,89 -1,3% +27,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:45 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1601 -0,4 1,1645 1,1617 +12,5%

EUR/JPY 171,49 -0,1 171,65 171,41 +5,4%

EUR/GBP 0,8627 -0,1 0,8639 0,8628 +4,4%

GBP/USD 1,3447 -0,2 1,3480 1,3464 +7,7%

USD/JPY 147,83 0,3 147,41 147,55 -6,3%

USD/KRW 1.398,57 0,3 1.395,04 1.397,40 -5,4%

USD/CNY 7,1130 0,1 7,1078 7,1174 -1,4%

USD/CNH 7,1613 0,1 7,1545 7,1637 -2,5%

USD/HKD 7,7813 -0,2 7,7940 7,8025 +0,3%

AUD/USD 0,6477 -0,2 0,6493 0,6477 +4,9%

NZD/USD 0,5833 -0,4 0,5859 0,5840 +4,7%

BTC/USD 110.701,40 -0,8 111.613,20 110.241,70 +17,6%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,09 63,25 -0,3% -0,16 -11,4%

Brent/ICE 67,07 67,22 -0,2% -0,15 -10,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.377,61 3.392,55 -0,4% -14,95 +29,3%

Silber 38,40 38,625 -0,6% -0,22 +33,8%

Platin 1.157,71 1.161,38 -0,3% -3,67 +32,6%

Kupfer 4,44 4,46 -0,5% -0,02 +8,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

