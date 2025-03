MÄRKTE EUROPA/Leichter - Index-Veränderungen sorgen für Bewegung

DOW JONES--Mit weiteren Abgaben zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Freitagmittag. Der große März-Verfalltag für Optionen und Futures an den internationalen Terminbörsen sorgt für größere Schwankungen. Schon am Vortag war der DAX durch die 23.000er-Marke gerutscht, die dann im Tagesverlauf heftig umkämpft war. Am Mittag verfallen Terminkontrakte auf Indizes, zum Handelsschluss die auf Einzelwerte. Dann dürfte es wieder hohe Aktivität bei Aktien geben, die sich in der Nähe runder Kursmarken befinden. Zudem stehen die Index-Veränderungen im Blick, die am Abend vollzogen werden.

Der DAX verliert 0,7 Prozent auf 22.833 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent auf 5.417 Punkte nach unten. Klare Vorgaben der Wall Street gibt es nicht: Eine erste Rally nach den positiv aufgenommenen Aussagen der US-Notenbank kam wieder zum Erliegen. Sorgen macht man sich auch in den USA über die konjunkturellen Folgen der Trumpschen Strafzölle. "Der Mangel an Klarheit für Unternehmen überträgt sich auf den Markt", sagt Investmentstratege Kevin Gordon vom Broker Charles Schwab.

Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat den nötigen Grundgesetzänderungen für die Investitionsprogramme zugestimmt. "Das hat der Markt aber bereits vorweggenommen", so ein Händler.

SAP stabilisiert den DAX

Die Verluste im DAX wären vermutlich noch höher, wenn nicht die Aktien von SAP behauptet notieren würden. So stabilisieren SAP mit dem geringen Minus von 0,1 Prozent den Index. Zum Schlusskurs steigt das Gewicht von SAP im DAX wieder auf 15 Prozent, von etwa 13,5 Prozent aktuell. Das führt zu Käufen Index-orientierter Anleger.

Zum Börsenschluss treten auch die Änderungen in der zweiten und dritten Reihe in Kraft. Dann steigen DWS, Flatexdegiro und Renk in den MDAX auf, verlassen müssen ihn Hypoport, Schott Pharma und Siltronic. DWS ziehen um 1,4 Prozent an, Flatexdegiro um 1,5 Prozent. Renk leiden nach der jüngsten Aufwärtswelle unter Gewinnmitnahmen und verlieren 1,2 Prozent. Bei den MDAX-Absteigern fallen Hypoport um 5,4 Prozent, Schott Pharma um 3,6 Prozent und Siltronic um 3,0 Prozent.

Mit teils deutlichen Abgaben zeigen sich die Aktien der Sportartikel-Hersteller nach den am Vorabend bekannt gegebenen Ergebnissen von Nike. Vor allem der Ausblick drückt auf die Stimmung in der Branche. Nike rechnet mit einem fortgesetzten Umsatzrückgang im laufenden Quartal. Zur Monatsmitte hatte schon Puma gewarnt. Die Aktien von Puma fallen um 2,4 Prozent und JD Sports um 4,3 Prozent. Adidas sind haben im Verlauf ins Plus gedreht und legen um 0,2 Prozent zu.

Auch Douglas (-19,7%) sind ein weiteres Opfer des schwachen Konsums. Deren gesenkte Jahresprognose zeige, dass der Optimismus am Markt mit Blick auf den persönlichen Konsum zu groß war, heißt es. Der neue Ausblick für den Nettogewinn von 175 Millionen Euro im seit Oktober laufenden Geschäftsjahr 2024/25 liegt deutlich unter den Konsenserwartungen.

Fuchs SE blieb im vierten Quartal sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis teils deutlich hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Das Schlussquartal war bei Umsatz und EBIT das schwächste Vierteljahr 2024. Die Aktie fällt um 7,3 Prozent. Salzgitter verlieren nach Zahlen 0,6 Prozent. Eine Gewinn- und Umsatzwarnung des Personal-Dienstleisters Amadeus Fire lassen die Aktien 8,6 Prozent einbrechen.

