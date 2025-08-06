MÄRKTE USA/Wall Street mit leichtem Plus - Grundstimmung bleibt positiv

DAX24.184 ±-0,0%ESt505.352 +0,4%Top 10 Crypto16,12 +1,9%Dow44.044 +0,2%Nas21.380 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,69 +0,4%Gold3.394 -0,1%
08.08.25 15:48 Uhr
DOW JONES--Nach dem uneinheitlichen Vortag zeigt sich die Wall Street am Freitag kurz nach der Eröffnung mit leichten Aufschlägen. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 44.103 Punkte. Der S&P-500 steigt ebenfalls um 0,3 Prozent und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um 0,4 Prozent nach oben. Am Donnerstag hatten Konjunkturdaten mit Licht und Schatten keinen klaren Impuls gebracht, stützten tendenziell aber die mit den schwachen monatlichen Arbeitsmarktdaten wieder entfachte Zinssenkungsspekulation. Am Berichtstag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an.

Gesprächsstoff liefert dagegen eine wichtige Personalie. US-Präsident Donald Trump hat seinen ehemaligen Wirtschaftsberater Stephen Miran zum Fed-Gouverneur nominiert. Er soll die kürzlich von diesem Posten zurückgetretene Adriana Kugler ersetzen. Miran gilt als geldpolitische Taube und dürfte daher ganz im Sinne des Präsidenten agieren, der schon seit geraumer Zeit auf Zinssenkungen drängt. Wichtig aus Marktsicht ist dabei aber, dass Miran nur übergangsweise die Restamtszeit von Kugler übernehmen soll. "In der Zwischenzeit werden wir weiterhin nach einem dauerhaften Nachfolger suchen", so Trump auf Truth Social. Unklar ist derweil noch, ob Miran bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank Mitte September schon wird mitstimmen können.

Für unterschwellig weiter gute Stimmung sorgt die Berichtssaison. Nachdem mehr als zwei Drittel der S&P-500-Unternehmen über den Geschäftsverlauf berichtet haben, stellen die HSBC-Analysten fest, dass rund 80 Prozent der Unternehmen die Gewinnschätzungen übertroffen haben.

Pinterest knicken um 13,5 Prozent ein. Die Social-Media-Plattform hat zwar mit dem Umsatz im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, doch enttäuscht das bereinigte Ergebnis. Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen von Trade Desk (-38,7%) aufgenommen. Motorola Solutions hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und den Ausblick angehoben. Das Unternehmen rechnet jedoch mit höheren Materialkosten in diesem Jahr. Der Kurs legt um 2,0 Prozent zu.

Soundhound machen einen Satz um 23 Prozent nach oben. Der Experte für Sprach-KI meldete Quartalsergebnisse, die besser als erwartet ausfielen, und hob seinen Jahresumsatzausblick an. Für Expedia geht es um 9,0 Prozent aufwärts, nachdem das Reiseportal seinen Ausblick erhöht hat. Auch Gilead Sciences (+8,6%) hat seine Ziele erhöht.

Aktien des Goldsektors werden gestützt von Berichten, dass die USA Zölle auf die Einfuhr von 1-Kilo-Goldbarren erheben wollen. Freeport-McMoran Copper & Gold gewinnen 0,7, Kinross Gold 0,6, Barrick Mining 0,7 und Newmont Goldcorp 1,0 Prozent. Der Goldpreis zeigt sich derweil etwas leichter bei 3.393 Dollar, notiert damit aber nicht weit entfernt von seinem Rekordhoch.

Der Dollar wird etwas belastet von der Nominierung Mirans. Dieser habe sich für eine stärkere Kontrolle der Fed durch den Präsidenten ausgesprochen, kommentiert die Danske Bank. Der Dollar-Index sinkt um 0,2 Prozent. Die Analysten von ING argumentieren hingegen, dass sich die Verluste des Dollar in Grenzen hielten aufgrund von Berichten, dass Fed-Gouverneur Christopher Waller als Favorit für die Nachfolge von Fed-Chairman Jerome Powell gehandelt werde.

Am Anleihemarkt legen die Renditen geringfügig zu, nachdem die Auktion von Longbonds am Vortag auf eine geringe Nachfrage gestoßen war. Die Zehnjahresrendite zeigt sich zwei Basispunkte höher bei 4,28 Prozent. Die Nachfrage nach Anleihen gehe seit den schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag zurück und nun auch nach der Nominierung Mirans, so die Deutsche Bank.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.103,44 +0,3% 134,80 +3,3%

S&P-500 6.361,53 +0,3% 21,53 +7,8%

NASDAQ Comp 21.318,63 +0,4% 75,93 +10,0%

NASDAQ 100 23.471,73 +0,4% 82,20 +11,3%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1649 -0,1% 1,1666 1,1645 +12,6%

EUR/JPY 172,11 +0,3% 171,57 171,47 +5,3%

EUR/CHF 0,9405 -0,0% 0,9409 0,9383 +0,2%

EUR/GBP 0,8672 -0,1% 0,8679 0,8724 +4,9%

USD/JPY 147,73 +0,5% 147,06 147,25 -6,5%

GBP/USD 1,3432 -0,1% 1,3441 1,3347 +7,4%

USD/CNY 7,1381 +0,1% 7,1319 7,1373 -1,1%

USD/CNH 7,1888 +0,1% 7,1809 7,1843 -2,1%

AUS/USD 0,6526 +0,1% 0,6522 0,6502 +5,3%

Bitcoin/USD 116.720,20 -0,4% 117.166,65 115.046,75 +23,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,96 63,88 +0,1% 0,08 -11,3%

Brent/ICE 66,63 66,43 +0,3% 0,20 -11,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.393,22 3.398,15 -0,1% -4,93 +29,5%

Silber 32,87 32,85 +0,1% 0,02 +17,8%

Platin 1.143,85 1.146,92 -0,3% -3,07 +31,0%

Kupfer 4,45 4,40 +1,1% 0,05 +8,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 09:49 ET (13:49 GMT)

