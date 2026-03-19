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MARKT USA/Fortgesetzer Ölpreisanstieg dürfte Börse erneut belasten

20.03.26 11:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
338,30 EUR 5,40 EUR 1,62%
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Super Micro Computer Inc
19,30 EUR -7,15 EUR -27,02%
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Zum Wochenausklang zeichnen sich weitere Verluste an den US-Börsen ab. Nach einem zwischenzeitlichen kleinen Rücksetzer haben die Ölpreise ihren Anstieg wieder aufgenommen. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich leichter. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt aktuell um 1,5 Prozent auf gut 110 Dollar.

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Auf ihrer Suche nach Sicherheit greifen die Anleger zum Dollar, der überdies gestützt wird von schwindenden Zinssenkungserwartungen. Die US-Notenbank hat am Mittwoch den Leitzins auf dem aktuellen Niveau belassen, aber auch deutlich gemacht, dass Zinssenkungen vorerst vom Tisch sind. Denn der Krieg im Nahen Osten und der steigende Ölpreis dürften die Inflation nach oben treiben. Der Dollarindex legt um 0,4 Prozent zu. Im Gefolge des Dollar ziehen die Anleiherenditen etwas an. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 2 Basispunkte auf 4,30 Prozent.

Gold findet nach den heftigen Abgaben der vergangenen Tage wieder einige Käufer. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 4.660 Dollar. Übergeordnet verhindern jedoch der festere Dollar und die gestiegenen Marktzinsen eine Erholung des gelben Edelmetalls, das keine Zinsen abwirft.

Unter den Einzelwerten an der Börse brechen Super Micro Computer um rund 25 Prozent ein. Zwei Angestellte des Unternehmens, darunter ein Board-Mitglied wurden verhaftet wegen des Verdachts, illegal Server nach China verkauft zu haben.

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Dagegen springen die Aktien von Fedex um fast 9 Prozent nach oben. Der Logistiker hat nach einem guten dritten Geschäftsquartal seine Jahresziele erhöht.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 06:55 ET (10:55 GMT)

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DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.2017Super Micro Computer BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
DatumRatingAnalyst

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