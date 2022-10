Anleger an der Börse Frankfurt weiter risikoscheu: DAX mit Verlusten

Der DAX verlor zur Eröffnung 0,85 Prozent auf 12.168,66 Punkte und zeigt sich auch im Anschluss schwach. Dabei pendelt er um die Marke von 12.200 Punkten.

Die überwiegend negativen Vorgaben aus Übersee bremsen den deutschen Leitindex am Dienstag erneut aus. Laut Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets tun sich die Anleger nach einer zuletzt schwankungsreichen Phase derzeit schwer mit der Richtungsfindung. Vor dem am Mittwoch anstehenden Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed und den am Donnerstag fälligen US-Inflationszahlen dürfte die Stimmung seiner Meinung nach angespannt bleiben, da die Märkte einen weiteren Zinsschritt der Fed um 75 Basispunkte im November befürchten.

Was die Vorgaben betrifft, verwies Hewson vor allem auf die NASDAQ, die am Vorabend ein Zweijahrestief erreicht hatte. Diese sei von Chipaktien nach unten gezogen worden, was er damit begründete, dass die US-Regierung weitere Beschränkungen für Chinas Zugang zu amerikanischer Halbleitertechnologie angekündigt habe. "Diese Abwärtsbewegung scheint sich in einer Schwäche der asiatischen Märkte niedergeschlagen zu haben", so Hewson.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

