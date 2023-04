Börsen in Fernost: Nikkei am Ostermontag freundlich - Shanghai Composite fällt leicht zurück

An den Märkten Asiens geht es am Montag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei stieg letztendlich um 0,48 Prozent auf 27.649,76 Indexpunkte.

Der Shanghai Composite verliert derweil 0,17 Prozent auf 3.321,95 Zähler (8:19 Uhr MESZ). In Hongkong ging es am Donnerstag noch aufwärts, der Hang Seng schloss den Handel 0,28 Prozent fester bei 20.331,20 Punkten. Heute wird feiertagsbedingt nicht gehandelt.

