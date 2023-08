Börse Frankfurt: DAX verabschiedet sich stärker aus dem Handel

Marktbericht

Auf dem Frankfurter Börsenparkett griffen Anleger am Dienstag zu.

Der DAX nahm den Handel am Dienstag 0,52 Prozent fester bei 15.684,64 Punkten auf und baute seine Gewinne anschließend aus. Im Tageshoch kletterte er bis auf 15.799,34 Punkte und näherte sich damit der 15.800-Punkte-Marke. Im Verlauf hielt er sich weiter im Plus, auch wenn er einen Teil seiner Gewinne wieder abgeben musste. Letztlicht notierte er noch 0,66 Prozent höher bei 15.705,62 Punkten.

Zuversicht in den USA - keine neuen Hiobsbotschaften aus China

Am Vorabend in New York hatten vor allem die Technologiekurse nochmals Fahrt aufgenommen und auch am Dienstag geht es für diese weiter nach oben. In China blieben derweil neue, schlechte Nachrichten aus, an den Börsen in Shanghai und Hongkong ging es denn auch aufwärts.

Schnäppchenjäger zugange

Laut Tina Teng, Marktanalystin von CMC Markets, konzentrierte sich die Begeisterung "einmal mehr auf große Technologiewerte" wie NVIDIA oder Tesla. Diese hätten dafür gesorgt, dass der Leitindex NASDAQ 100 eine viertägige Verlustserie beendete. Der Expertin zufolge sind Schnäppchenjäger wohl der Haupttreiber. Anleger vertrauten im Umfeld längerfristig hoher Zinsen wieder auf die Potenziale von Firmen wie NVIDIA, die Stärken im Bereich künstlicher Intelligenz haben.

Notenbanker-Treffen wirft Schatten voraus

Zudem blieb die Geldpolitik im Fokus. Mehr Aufschluss darüber, wie die Zinsperspektiven sind, erhoffen sich Investoren vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX