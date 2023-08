DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Arm macht Ernst mit Börsengang in New York -- Zoom mit Gewinnplus

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein positiver Handelsauftakt ab. Der DAX gewinnt vorbörslich zeitweise 0,3 Prozent auf 15.651 Punkte. Am Vortag beendete er die Sitzung 0,19 Prozent höher bei 15.608,28 Punkten. Der TecDAX wird ebenfalls im Plus erwartet. Am Vortag hatte er 0,21 Prozent auf 3.053,66 Zähler nachgegeben. Am Dienstag könnten weitgehend positive Vorgaben aus den USA für etwas Rückenwind bei deutschen Aktien sorgen. Tina Teng, Marktanalystin von CMC Markets, sieht Schnäppchenjäger auf dem US-Markt, die Begeisterung konzentriere sich jedoch "einmal mehr auf große Technologiewerte". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen ging es am Montag leicht aufwärts. Der EURO STOXX 50 bewegte sich am Montag zum Handelsstart nur knapp im Minus. Im Verlauf konnte er jedoch zulegen und beendete die Sitzung 0,28 Prozent im Plus bei 4.224,87 Einheiten. Händler erwarten, dass die kräftige Erholung der US-Techwerte am Montag sich am Dienstag auch positiv auf die europäischen Börsen auswirken wird. Am Nachmittag dürften erwartete Aussagen von US-Notenbankern in den Mittelpunkt rücken. Unter anderem sprechen Fed-Richmond-Präsident Barkin und Fed-Chicago-Präsident Goolsbee.





Die US-Börsen schlossen am Montag uneinheitlich. Der Dow Jones Index zeigte sich zum Handelsende 0,11 Prozent tiefer bei 34.463,69 Punkten. Zur Eröffnung hatte er ein minimales Plus verbucht, drehte dann aber ins Minus. Der NASDAQ Composite baute seine anfänglichen Gewinne bis zum Börsenschluss weiter aus und ging letztlich bei 13.497,59 Zählern um 1,56 Prozent stärker aus der Sitzung. Auch in der neuen Woche haben die US- Geldpolitik und die schwächelnde chinesische Wirtschaft die US-Börsen im Griff. "Die Wachstumslokomotive China hat die Fahrt verlangsamt und die Sorge darüber, dass dies auch ein Bremsklotz für die Weltkonjunktur sein könnte, ist groß", zitierte dpa-AFX Christian Henke vom Handelshaus IG. Eine Zinspause in den USA gelte zudem nicht mehr als sicher. Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank könnte es Ende der Woche geben. Dann findet in Jackson Hole (Wyoming) das alljährliche Notenbanker-Treffen statt, bei dem auch eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell mit Spannung erwartet wird.