Krypto-Flucht aus den USA geht weiter: Darum expandiert Coinbase nach Kanada

Krypto-Wirtschaftsführer?

Seit dem strengen Durchgreifen der SEC in Sachen Kryptowährungen sucht Coinbase verstärkt nach Expansionsmöglichkeiten im Ausland. Zuletzt entschloss sich das Unternehmen dazu, auf den kanadischen Markt zu setzen.

• Coinbase gibt Markteintritt in Kanada bekannt

• Kanada als potenzieller globaler Krypto-Wirtschaftsführer

• Binance und Bybit ziehen sich aus kanadischem Markt zurück





Coinbase expandiert nach Kanada

In einem Blogbeitrag vom 14. August 2023 verkündete die weltgrößte Kryptobörse Coinbase ihren Markteintritt in Kanada. "Heute geben wir mit Stolz einen entscheidenden Meilenstein in unserer internationalen Expansionsstrategie bekannt - unseren offiziellen Start in Kanada. Der März '23 markierte einen bedeutenden Meilenstein, als wir Lucas Matheson als Country Director für Kanada willkommen hießen und ein Enhanced Pre-Registration Undertaking unterzeichneten, das unser Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und betriebliche Spitzenleistungen unterstreicht", erklärte das Unternehmen in dem Beitrag.

Zunächst erweitert Coinbase das Angebot in Kanada durch die Einführung der Interac-Zahlungsmöglichkeiten. Damit haben alle kanadischen Nutzer von Coinbase die Möglichkeit, Einzahlungen und Abhebungen (CAD) auf ihren Coinbase-Wallets durch Interac-E-Transfers vorzunehmen. Zusätzlich dazu können kanadische Coinbase-Nutzer die kostenlose 30-tägige Testversion von Coinbase One nutzen. Diese Testversion beinhaltet keine Handelsgebühren, gesteigerte Staking-Belohnungen und einen bevorzugten Support. Darüber hinaus plane das Unternehmen im Laufe dieses Jahres die Einführung von direkten Banküberweisungen über EFT für die kanadischen Nutzer. Dadurch sollen reibungslose Einzahlungen, Abhebungen und hohe Transaktionslimits pro Tag ermöglicht werden.

Doch auch die Verdoppelung der Präsenz in Kanada spreche für das Bestreben des Unternehmens, eine benutzerorientierte Krypto-Plattform zu fördern, die auf die Kanadier zugeschnitten ist: "Mit fast 200 Vollzeitmitarbeitern vor Ort ist Kanada der größte Tech-Hub von Coinbase außerhalb der USA, was unsere Entschlossenheit bekräftigt, die aufkeimende Krypto-Community in Kanada zu stärken."

Kanadische Krypto-Regulierung

Doch weshalb der Schritt nach Kanada? Wie Coinbase selbst erklärt, wurde diese Entscheidung durch mehrere Faktoren begründet. So verfüge Kanada als drittstärkste Krypto-Nation der Welt über ein enthusiastisches lokales Tech-Ökosystem, das in Verbindung mit seinen Schritten in Richtung eines robusten regulatorischen Rahmens das Land als potenziellen globalen Krypto-Wirtschaftsführer positioniere. Bekräftigt werde dies durch eine Umfrage der Ontario Securities Commission, aus der hervorgeht, dass mehr als 30 Prozent der Kanadier bereit seien, sich innerhalb eines Jahres in die Welt der Kryptowährungen zu wagen.

Außerdem arbeite Coinbase mit Aufsichtsbehörden, Bankpartnern und institutionellen Anlegern zusammen, um einen politischen Rahmen zu schaffen, der als globaler Maßstab dienen soll.

Für Krypto-Enthusiasten läute der Eintritt von Coinbase in den kanadischen Markt eine neue Ära sein. "Die Investition in Kanadas florierendes Tech- und Entwickler-Ökosystem war für unsere Strategie von größter Bedeutung. Durch Coinbase Ventures haben wir lokale Startups gefördert, die zu Innovation, Unternehmertum und technologischem Fortschritt in Bereichen von der Risikobewertung bis zur Vermögensverwaltung beitragen", so Coinbase.

Konkurrenten verlassen kanadischen Markt

Während sich Coinbase nun für den Ausbau auf dem kanadischen Markt entschieden hat, suchen immer mehr Konkurrenten das Weite. So erklärte zum Beispiel Binance erst Anfang Mai in einer Pressemitteilung, dass man sich vom kanadischen Markt zurückziehen und die Dienste dort einstellen würde. Grund seien die neuen Regierungsrichtlinien gewesen, die ein Verbot des Verkaufs von Stablecoins, ein Verbot von gehebelten Trades und andere strenge Einschränkungen vorschreiben. Wenig später kündigte auch Bybit aufgrund des strengen regulatorischen Umfelds den Rückzug aus Kanada an.

Redaktion finanzen.net