10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

1. DAX im Plus erwartet

Der DAX dürfte am Dienstag nach einem durchwachsenen Wochenauftakt wohl etwas Anschub von den US-Börsen erhalten. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise 0,4 Prozent höher bei 15.666 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

An den asiatischen Aktienmärkten sind am Dienstag gemischte Vorzeichen zu sehen. In Tokio gewinnt der Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 0,82 Prozent auf 31.825 Punkte. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um 0,39 Prozent auf 3.081 Zähler nach. In Hongkong steht der Hang Seng derweil 0,17 Prozent tiefer bei 17.593 Zählern.

3. Softbank-Tochter Arm macht Ernst mit Börsengang in New York

Der Chipdesigner Arm, dessen Technologie in praktisch allen Smartphones steckt, macht seinen Börsengang offiziell. Das zum japanischen Technologiekonzern Softbank gehörende Unternehmen veröffentlichte am Montag seinen Börsenprospekt. Zum Volumen und Preis der Arm-Aktienplatzierung an der Technologiebörse Nasdaq gab es in dem Dokument zunächst keine Angaben. Zur Nachricht

4. Zoom Video Communications mit klarem Plus beim Gewinn

Der Videokommunikationsanbieter Zoom hat am Montag nach Handelsschluss an den US-Börsen die Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel präsentiert. Im zweiten Quartal seines Fiskaljahres 2024 erwirtschaftete Zoom Video Communications einen Gewinn in Höhe von 1,34 US-Dollar je Aktie. Das war mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Zur Nachricht

5. Analyst von JPMorgan rechnet mit Aufstieg von Munich Re und ING in Stoxx 50

Der deutsche Rückversicherer Munich Re wird im September von der US-Bank JPMorgan im währungsgemischten europäischen Index Stoxx Europe 50 erwartet. Zudem dürfte als zweite Nachrückerin neben Munich Re auch die niederländische Großbank ING aufgenommen werden. Zur Nachricht

6. Universal Music und YouTube planen Patnerschaft bei Künstlicher Intelligenz

Der weltgrößte Musikkonzern Universal Music und Googles Videoplattform YouTube wollen beim Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Branche zusammenarbeiten. Zur Nachricht

7. SFC Energy wird zuversichtlicher

Der Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy wird wegen weiterhin guter Geschäfte und einer besseren Teileverfügbarkeit optimistischer für 2023. Bei Umsatz und operativem Ergebnis (bereinigtes Ebitda) dürften jeweils die oberen Hälften der bekannten Spannen erreicht werden. Zur Nachricht

8. Amazon dreht bei Amazon Music an der Preisschraube

Nachdem Amazon schon zu Beginn des Jahres die Preise für nicht-prime Kunden für ihren Streaming-Dienst Amazon Music Unlimited erhöht hatte, zieht Amazon nun die Preise auch für Prime-Kunden an. Der Preis liegt nun für Prime-Kunden bei 9,99 Euro im Monat, bei Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft liegt der monatliche Preis bei 10,99 Euro. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstag mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,51 auf 81,76 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,46 auf 85,26 Dollar zurückfiel.

10. Euro hält sich der Euro über 1,09 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag über 1,09 US-Dollar behauptet. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0909 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0908 (Freitag: 1,0867) Dollar festgesetzt.