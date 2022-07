DAX zum Start mit Stabilisierungsversuch - Wochenbilanz voraussichtlich tiefrot

Der DAX startet mit einem Plus von 0,34 Prozent bei 12.562,15 Punkten. Auf Wochensicht liegt der Leitindex damit immer noch rund drei Prozent im Minus.

Nach dem jüngsten Ausverkauf winkt Anlegern am deutschen Aktienmarkt zumindest ein versöhnlicher Wochenausklang. "Auf den Ausverkauf folgt auch diesmal der Erholungsversuch", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Laut Altmann seien es unter anderem "die klassischen Schnäppchenjäger, die auf dem aktuellen Kursniveau günstige Einstiegschancen wittern". Noch am Donnerstag hatte der DAX - belastet von einem schwachen Bilanzstart der US-Banken JPMorgan und Morgan Stanley - 1,9 Prozent tiefer bei 12.519 Punkten geschlossen. Am Freitag folgen die Zahlen der Geldhäuser Wells Fargo und Citigroup.

Für Aufregung sorgt zum Wochenschluss die Regierungskrise in Italien , die Donnerstagabend in einer Rücktrittsankündigung von Ministerpräsident Mario Draghi gipfelte. Danach beschleunigte sich der Ausverkauf bei Staatsanleihen des Landes noch einmal. Präsident Sergio Mattarella erklärte am Abend, er werde Draghis Gesuch nicht annehmen.

Aus den USA stehen unter anderem die Einzelhandelsumsätze an. Der zu erwartende Anstieg dürfe nicht überinterpretiert werden und sei den aktuellen Preisverzerrungen geschuldet, sagten die Analysten der Helaba. "Die reale Konsumtätigkeit leidet unter den hohen Inflationszahlen und der damit einhergehenden Verunsicherung der Verbraucher."

Unabhängig davon dürften die Kurse anlässlich des kleinen Verfallstages an der Frankfurter Börse etwas stärker schwanken als gewöhnlich. Redaktion finanzen.net mit Material von Reuters und dpa-AFX

