Frankfurter Börse: DAX verbucht vor dem Wochenende kräftige Gewinne - Apple-Bilanz und US-Arbeitsmarktbericht stützen

Der DAX begann die Freitagssitzung 0,66 Prozent höher bei 15.837,44 Punkten. Im Verlauf baute der deutsche Leitindex seine Gewinne kräftig aus und verabschiedete sich schließlich 1,44 Prozent höher bei 15.961,02 Punkten ins Wochenende.

US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Am Nachmittag stand der US-Arbeitsmarktbericht an - das letzte Highlight nach den Leitzinsentscheidungen der Fed und der EZB. Die US-Wirtschaft hat im April trotz der rasanten Zinserhöhungen der Fed mehr Stellen geschaffen als erwartet, jedoch wurden die Zuwächse für die beiden Vormonate spürbar nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote sank im April wider Erwarten. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat im Berichtsmonat 253.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 180.000 erwartet.

Apple- und adidas-Bilanzen im Fokus

Den freundlichen Handelsverlauf führte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners vor allem auf die Geschäftszahlen von Apple zurück. "Apple ist eines der Schwergewichte, die an der Börse immer unter besonderer Beobachtung stehen. Da wiegen gute Zahlen doppelt."

Bei den deutschen Unternehmen legte der Sportartikelhersteller adidas seine Zahlen für das erste Quartal vor. Der neue adidas-Vorstandschef Björn Gulden hat die Investoren bereits auf ein "Übergangsjahr" und den drohenden ersten Verlust seit mehr als drei Jahrzehnten eingestellt. Doch die Investoren hoffen auf erste Anzeichen, dass adidas wie der Lokalrivale PUMA in China die Wende geschafft hat und auf dem einst lukrativen Markt wieder wächst.

