Nach EZB-Entscheid: DAX startet höher -- Asiens Börsen uneins -- UBS prüft offenbar Börsengang des Schweizer Credit Suisse-Geschäfts -- EVOTEC, adidas, GEA, SGL Carbon, Zalando & MorphoSys im Fokus

Der DAX geht am Freitag 0,66 Prozent höher bei 15.837,44 Punkten in den Handel. Der TecDAX startet ebenfalls höher in den Handelstag.

Für Belastung sorgte eine Rückkehr der Bankenkrise in den USA: Aktien von Regionalbanken brachen zweistellig ein und drückten auf die Stimmung. Besonders ins Visier gerieten Papiere der Bank Western Alliance Bancorporation , die Presseangaben zufolge einen Verkauf von Teilen ihres Geschäfts oder gar einen Komplettverkauf in Erwägung zieht. Auch Aktien von PacWest Bancorp gerieten massiv unter Druck: Kreisen zufolge erwägt das Institut strategische Optionen, inklusive einer Aufspaltung oder Kapitalerhöhung.

An den Börsen in Asien geht es zum Wochenausklang in verschiedene Richtungen.

In Japan blieb die Börse weiterhin für den Rest der Woche geschlossen, weshalb er japanische Leitindex Nikkei auf seinem Stand von Dienstag bei 29.157,95 Punkten verharrte.

Der Shanghai Composite zeigt sich zeitweise 0,53 Prozent tiefer bei 3.332,61 Punkten. Der Hang Seng notiert derweil 0,26 Prozent fester bei 20.000,21 Einheiten (MEZ 09:00).

Während die Aktienmärkte in Japan und Südkorea am Freitag aufgrund von Feiertagen geschlossen sind, zeigen die übrigen asiatischen Börsen eine gewisse Unentschlossenheit. Obwohl die schwachen Vorgaben der Wall Street teilweise übernommen wurden, belastete dort auch die Sorge vor einer neuen Bankenkrise.

In China belasten hingegen erneut mittelmäßige Daten, die jedoch nicht so schwach ausfallen wie die zuletzt veröffentlichten. Im April sank der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe, blieb jedoch deutlich über der Wachstumsschwelle. Dies untermauert den jüngsten konjunkturellen Abschwung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, zumal das Politbüro der regierenden KP kürzlich weitere Wirtschaftsstimuli praktisch ausgeschlossen hat, wie im Handel berichtet wird.

In Hongkong zeigen sich Analysten von Zhongtai International überrascht über die Stärke des lokalen Marktes, da die sich in den USA abzeichnende Zinserhöhungspause bereits am Vortag eingepreist wurde, als der HSI deutlich zulegte. Es scheint nun, dass es Anschlusskäufe von Nachzüglern gibt. In den nächsten Wochen könnten jedoch Impulse für weitere Aufschläge im HSI fehlen.

