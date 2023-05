Vantage Towers-Aktie: Delisting von Vantage Towers-Aktie für 9. Mai geplant

Wie der im MDAX und TecDAX notierte Sendemastbetreiber mitteilte, wird der Handel mit seinen Aktien in Frankfurt mit Ablauf des 9. Mai eingestellt. Vantage Towers strebt zudem an, dass die Notierung an anderen Handelsplätzen sowie der Handel im Freiverkehr ebenfalls möglichst mit Ablauf des 9. Mai bzw. zeitnah danach eingestellt wird.

Das Delisting erfolgt im Anschluss an das Delisting-Erwerbsangebot des Oak-Konsortiums, bestehend aus dem Mobilfunkanbieter Vodafone und den Investoren GIP und KKR, vom 5. April, dessen Angebotsfrist am 3. Mai ausgelaufen ist. Im Zuge dessen wurden dem Oak-Konsortium, das zuvor bereits eine Mehrheit von rund 89,26 Prozent der Vantage-Towers-Aktien hielt, weiterer ca. 0,04 Prozent angedient.

FRANKFURT (Dow Jones)

