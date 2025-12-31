Marktbericht

In Asien haben sich die Handelsplätze am Mittwoch mit Verlusten vom Börsenjahr 2025 verabschiedet. Grundsätzlich war das Jahr aber überaus erfolgreich.

Der Handel an den asiatischen Börsen ist am letzten Tag des Jahres 2025 mit einem insgesamt verhaltenen, aber versöhnlichen Bild zu Ende gegangen. Während viele Marktteilnehmer ihre Bücher für das laufende Jahr bereits geschlossen hatten, prägten im verkürzten Feiertagshandel vor allem Gewinnmitnahmen und eine geringe Liquidität das Geschehen. Dennoch blickt die Region auf ein äußerst dynamisches und für viele Anleger hochprofitables Börsenjahr zurück, in dem insbesondere japanische und Hongkonger Standardwerte neue Höchststände markierten.

In Tokio blieb das Parkett am 31. Dezember traditionell geschlossen, da die japanische Börse ihre Pforten bereits nach der Sitzung am Vortag geschlossen hatte. Der Nikkei 225 hatte sich mit seinem Stand vom 30. Dezember bei 50.339,48 Punkten in die Neujahrspause verabschiedet und krönte damit ein historisches Jahr. Mit einem massiven Jahresplus von rund 27 Prozent und dem Überspringen der psychologisch wichtigen Marke von 50.000 Punkten erwies sich der japanische Markt als einer der stärksten weltweit. Getrieben wurde diese Entwicklung maßgeblich durch die anhaltende Schwäche des Yen, die den Exportunternehmen zugutekam, sowie durch weitreichende Reformen in der Corporate Governance, die das Vertrauen internationaler Investoren nachhaltig stärkten.

An der Börse in Hongkong verlief der letzte Handelstag in einer verkürzten Sitzung eher schleppend. Der Hang Seng-Index gab am Mittwoch leicht nach und verzeichnete zum Handelsschluss einen Rückgang von 0,87 Prozent auf 25.630,54 Punkte. Trotz dieses schwächeren Ausklangs feierte der Index im Jahr 2025 ein beeindruckendes Comeback und konnte über das gesamte Jahr gesehen eine Performance von fast 28 Prozent erzielen. Nach den volatilen Vorjahren profitierten die Titel in Hongkong in diesem Jahr besonders von der Erholung im Technologiesektor und einer schrittweisen Stabilisierung der chinesischen Wirtschaftsaussichten, was viele Schnäppchenjäger zurück an den Markt lockte.

Die Festlandbörsen in China zeigten sich am Silvestertag im Vergleich zu Hongkong etwas widerstandsfähiger. Der Shanghai Composite pendelte über weite Strecken um die Nulllinie und beendete den Handel schließlich mit einem minimalen Plus von 0,09 Prozent bei 3.968,84 Punkten. Damit rettete der Index eine positive Stimmung in das neue Jahr, gestützt durch jüngste Signale aus Peking über weitere fiskalische Unterstützungsmaßnahmen für den Binnenkonsum. Auf Jahressicht verbuchte der Shanghai Composite einen soliden Zuwachs von gut 18 Prozent. Zwar blieb die Dynamik hinter der in Tokio oder Hongkong zurück, doch sorgten die staatlichen Eingriffe zur Stabilisierung des Immobiliensektors dafür, dass größere Verwerfungen ausblieben und das Vertrauen der Privatanleger zum Jahresende hin wieder moderat anstieg.

Getragen wurde 2025 vor allem vom globalen Hype um Künstliche Intelligenz. Besonders Halbleiterwerte sorgten monatelang für kräftige Kursgewinne.

