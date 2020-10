Tiefroter Wochenauftakt in Frankfurt: Corona zwingt DAX in die Knie

Beim DAX sind zu Beginn des Handels am Montag Abschläge von 2,71 Prozent auf 12.303,41 Punkte auszumachen.

Stark steigende Coronavirus-Zahlen und ein enttäuschender Ausblick von SAP drücken das Börsenbarometer nach unten. Der DAX fällt damit erneut in Richtung der exponentiellen 200-Tage-Linie zurück, die aktuell knapp über 12.400 Punkten liegt. In der Vorwoche war er mit 12.345 Punkten bereits kurzzeitig darunter gerutscht, konnte sie letztlich aber verteidigen.

Corona-Infektionszahlen steigen weiter

Angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen sprach Marktstratege Stephen Innes von Axi Trader vom "COVID-19-Blues am Montagmorgen". Zudem sorgten die immer näher rückende US-Präsidentschaftswahl und das anhaltende Thema "US-Konjunkturpaket" für Verunsicherung.

"In Italien und Spanien gibt's schon wieder Lockdowns; in Deutschland ziert sich die Politik noch, doch eigentlich ahnt jedermann, dass es auch hier darauf hinauslaufen wird", schrieb die Commerzbank am Morgen und warnten vor erneut heftigen Effekten im Dienstleistungssektor.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com