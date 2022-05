Verschiedene Belastungsfaktoren: DAX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende - letztlich unter 13.700 Punkten

Der DAX stieg mit einem Abschlag von 0,50 Prozent bei 13.832,65 Punkten in den Handel ein und fiel danach weiter zurück. Dabei rutschte er zeitweise bis unter die Marke von 13.600 Punkten. Von seinem Tagestief konnte er sich bis zum Handelsende zwar ein wenig erholen, ging aber dennoch 1,64 Prozent schwächer bei 13.674,29 Punkten aus dem Handel.

Insgesamt belastete den deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende die Mischung aus hoher Inflation, anziehenden Zinsen und gleichzeitig steigenden Rezessionssorgen. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch als Reaktion auf die hohe Inflation den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte angehoben. Zugleich betonte Fed-Chef Jerome Powell, bei der weiteren Zinswende würden noch größere Zinsschritte zurzeit nicht in Erwägung gezogen. Dies beflügelte die Aktienmärkte aber nicht lange, denn am Fortgang der Zinswende gibt es keine Zweifel und Anleger fürchten, dass steigende Zinsen die Wirtschaft abwürgen und in eine Rezession führen.

Die Börsianer trauten der Fed im Moment eher nicht zu, die Inflation zu bekämpfen und gleichzeitig die Wirtschaft vor einem heftigen Absturz zu bewahren, sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

