Marktbericht

Am Dienstag verpufft die DAX-Erholung vom Vortag und Anleger nehmen Reißaus.

Der DAX stieg mit einem marginalen Abschlag bei 18.022,17 Zählern in den Handel ein und rutscht dann jedoch deutlich ab: Aktuell verliert das Börsenbarometer 1,5 Prozent auf 17.755,87 Punkte.

Das Rekordhoch des Leitindex liegt damit weiter bei 18.567,16 Zählern, während der höchste Schlussstand aller Zeiten bei 18.492,49 Punkten markiert wurde.

Unsicherheit dominiert globale Börsen

Die Unsicherheit an den Börsen ist laut Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, so hoch wie lange nicht mehr. Dabei sei der DAX nach wie vor im Korrekturmodus und folgt am Dienstag der US-Schwäche vom Vorabend. Die Börsen Asiens haben dies bereits getan. Wall Street und NASDAQ hatten nach dem XETRA-Schluss nochmals deutlich nach unten gedreht. Der marktbreite S&P 500 war auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten gesackt.

Am Montag noch hatte der DAX auf seinem Erholungspfad zeitweise die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend übersprungen und war in Richtung 18.200 Punkte geklettert. Im Verlauf gab er aber einen Großteil seiner Gewinne letztlich wieder ab.

Kommt die Zinswende - oder nicht?

Ein Börsianer erklärte dies vor allem mit neuer Unsicherheit über die erwartete Zinswende. Angesichts starker US-Wirtschaftsdaten wie dem Arbeitsmarktbericht oder den Einzelhandelsumsätzen sowie der hartnäckigen Inflation stellen sich vermehrt Anleger die Frage, ob es in diesem Jahr überhaupt eine Zinssenkung in der weltgrößten Volkswirtschaft geben wird. Nun hat auch noch Notenbank-Vertreterin Mary Daly betont, dass die Fed mit Senkungen keine Eile habe und es in der Inflationsbekämpfung noch eine Menge zu tun gebe. Zudem schwebt über dem Markt die dunkle Wolke der Nahost-Eskalation vom Wochenende.

Warten auf Konjunkturdaten

Am späteren Vormittag dürften sich die Blicke hierzulande auf die ZEW-Umfrage richten. "Eine Stimmungsverbesserung scheint möglich", schreiben die Experten der Helaba. Noch immer lägen die Einschätzungen der aktuellen Lage aber auf sehr niedrigen Niveaus.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX