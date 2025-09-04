MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von MasterCard zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die MasterCard-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 595,41 USD an der Tafel.

Im New York-Handel kam die MasterCard-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 595,41 USD. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 598,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 595,41 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 595,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.639 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 601,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 1,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 21,61 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,92 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

MasterCard gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,50 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent auf 8,15 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,37 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

